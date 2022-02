Attenzione alla rarissima data del 22 febbraio 2022, ci sarà una cascata d’oro e amore su questi fortunati segni zodiacali

La maggior parte di noi fa attenzione all’oroscopo, quando si tratta di predire il futuro. Ogni tanto anche alcuni avvenimenti o date possono portarci benessere e fortuna. L’oroscopo, infatti, è legato anche con altre arti. Queste ci aiutano a capire meglio i momenti favorevoli della nostra vita.

Una rara data chiamata palindroma

Proprio il 22 febbraio di questo nuovo anno del 2022 si presenta come un’occasione rara. Non sono molte le date come questa e anzi sono abbastanza rare. Si chiamano date palindrome, poiché l’anno risulta uguale ai giorni e ai mesi, ma all’inverso. L’anno 2022, se letto al contrario, si trasforma nel giorno 22 del mese 02, cioè febbraio. Questa composizione è molto rara e indica un momento magico per chi saprà approfittarne. Per avere un’altra data palindroma, dovremo attendere il 13 febbraio del 2031, tra circa 9 anni.

A render questa data ancora più interessante sono gli stessi numeri. Essa è composta esclusivamente da numeri 2, se si esclude lo zero. Il 22 febbraio di questo anno acquista un significato particolarmente forte. Allora, attenzione alla rarissima data del 22 febbraio 2022 con la sua fortunatissima combinazione numerica.

Due segni fortunati

Infatti, secondo l’arte che studia i numeri, la numerologia, alcuni segni sono associati a questa data. Il primo è il Cancro che ha come numero fortunato il 2. Il 2 rappresenta le cose che bisogna riunificare. Ma, allo stesso tempo, è un segno che mantiene in equilibrio le forze opposte.

La somma invece di tutti i numeri della data dona il numero 12. Il 12, formato da 1 e 2, genera a sua volta il 3. Questo numero indica la forza divina e, infatti, nella storia ricorda la Trinità cristiana o induista. Il carattere del numero 3 è divertente, socievole, ottimista e cordiale, non mancando di raffinatezza. Il segno zodiacale associato al numero 3 è quello dei Gemelli.

Se consideriamo poi il giorno 22 e il numero 6 del 2022, allora vedremo associati ancora 2 segni. Il numero 22 rappresenta la creazione divina e la sua potenza. Le caratteristiche legate al numero sono la genialità pratica, competenza, ottimismo, forza spirituale, universalità. Il segno associato al numero 22 è lo Scorpione.

Il numero 6 è particolare, perché è formato dall’1, dal 2 e dal 3 addizionati o moltiplicati tra loro. È un simbolo di equilibrio e rappresenta la famiglia. Ha un aspetto coscienzioso, idealista, fedele, armonioso, sicuro. Il numero 6 rappresenta il segno della Vergine e della Bilancia.

Così Cancro, Gemelli, Scorpione, Vergine e Bilancia potranno vedere in questo giorno aprirsi i cieli della fortuna o dell’amore. Come si dice, tentare non nuoce.

