Aprile è appena giunto al termine e, con i nuovi cicli di lunazione, si entra ufficialmente in un altro periodo dell’anno, questa volta dominato dal segno del Toro. Però, come abbiamo spesso spiegato, a determinare le energie di un mese sono spesso anche i movimenti dei pianeti veloci: Marte, Venere e Mercurio. Oggi parliamo di quest’ultimo, che ci si porrà davanti in maniera dispettosa. È infatti possibile avere pensieri per la testa, perdite di soldi e impazienza a causa di questo suo transito contrario. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

I cambi di rotta del cielo

Nell’ultimo periodo siamo stati catapultati all’interno di continui mutamenti. Infatti, lo scorso mese di aprile, generalmente governato dall’Ariete e dal segno di Marte, è stato caratterizzato dalle tinte mistiche dei Pesci. Questo è dovuto all’influsso di Giove che, per ancora poco tempo, permane nell’ultimo segno dello zodiaco. Invece a breve la musica cambia e questo passa in Ariete: si avrà quindi una spinta maggiore verso l’azione. Il grande benefico quindi favorirà altri segni rispetto a prima, tenendo però questo particolarmente a cuore. Nel frattempo, il Sole passa in Toro, segno del consolidamento e della solidità. Sono presenti quindi delle energie e delle spinte molto confuse. A peggiorare la situazione arriva il moto retrogrado di Mercurio. Ecco che cosa vuol dire e chi ne soffrirà maggiormente.

Pensieri per la testa, perdite di soldi e nervosismo accentuato per questi due segni che subiscono l’influsso malefico di Mercurio retrogrado

Mercurio è il pianeta dell’intelligenza e del pensiero. Quando si muove in maniera retrograda, quindi, offusca queste due funzioni. Da qui possono derivare molti fenomeni. Il primo è appunto una cattiva gestione dei soldi e degli investimenti. Il secondo può anche essere una attitudine caotica nelle relazioni. A livello più globale, invece, si possono verificare dei guasti nelle “comunicazioni”, quindi internet potrebbe andare in down e la tecnologia potrebbe darci dei problemi. Poiché questa volta il transito avviene nel segno dei Gemelli, naturale domicilio di Mercurio insieme alla Vergine, i suoi effetti saranno maggiormente sentiti da tutti. Questo però vale maggiormente per i segni appena menzionati. Chi invece sente meno questi flussi è chi è nato con Mercurio retrogrado. Per saperlo è necessario fare un calcolo online del tema natale con data, ora e luogo di nascita. Se il simbolo del pianeta reca una “R” vicino, significa che è retrogrado.

