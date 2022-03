In questo periodo molti di noi stanno vivendo degli attimi di confusione, dettati per la maggior parte dalla nostra reazione fisiologica a fattori esterni. Per chiarire questi moti si possono fare diverse cose, come ad esempio, scrivere, leggere o studiare i movimenti delle stelle. Vediamo insieme dunque chi è maggiormente favorito in questo e nel prossimo periodo. Infatti, dopo fatiche e lacrime amare questo segno torna alla ribalta sotto tutti gli aspetti possibili e sarà il grande fortunato dello zodiaco. Scopriamo insieme di quale si tratta.

Le posizioni attuali di questo cielo

Se si dà un veloce sguardo a tutta la situazione odierna e delle prossime settimane viene da dire: “aria e acqua”. Infatti è questo uno degli elementi che si avvia ad essere predominante. Ad ora il Sole è in Pesci, segno di Acqua, e questo fenomeno durerà fino al 20 marzo quando passerà in Ariete. La Luna di inizio mese aveva le stesse caratteristiche di tenerezza sognante. Venere e Marte sono invece congiunte in Acquario, segno umanitario dell’invenzione. Questo porta un grande sollievo ai segni di Aria, come Bilancia e Gemelli. È invece un periodo difficoltoso per la Vergine, che è in una posizione di completa opposizione al Sole e che trova parecchio stress nella vita quotidiana e nel lavoro. Non sono nemmeno al massimo della forma Toro e Scorpione, che non vivono al top questo spostamento di Marte e Venere.

Dopo fatiche e lacrime amare questo segno si prepara a vivere una primavera indimenticabile grazie all’influsso protettivo di Giove

A beneficiare di questi movimenti, ma anche dei prossimi, è il segno dei Gemelli, che negli ultimi tempi si è trovato non poco in difficoltà. Per fortuna però la situazione si sta preparando a cambiare. Infatti, dalla seconda metà di marzo in poi sarà possibile assistere ad un netto miglioramento sia in campo relazionale che lavorativo. Potrebbe infatti esserci un passo in più nella coppia, un motivo per andare avanti come un figlio o la prospettiva di un matrimonio. Invece sul fronte professionale potrebbero esserci delle inaspettate possibilità di crescita, quindi delle nuove proposte o dei probabili trasferimenti. Infatti, molti di questo segno, caratterizzati dall’aspetto mobile di Mercurio, sono un po’ annoiati dalle proprie condizioni lavorative. Nutrono il desiderio di andare altrove o in generale vogliono delle migliori condizioni che li appaghino anche a livello mentale.

