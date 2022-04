Oggi è il 15 aprile. Una data molto particolare. Siamo al giro di boa del mese e ci troviamo nel pieno delle festività pasquali. Oggi, infatti, è Venerdì Santo. Alcuni saranno già in viaggio perché hanno pensato bene di approfittare delle imminenti festività per un bel long weekend. Molti altri, invece, saranno a casa, in attesa di festeggiare la domenica di Pasqua con la famiglia. In genere, quando si respira un clima di festa, l’umore è alle stelle. Quando si affrontano le cose con un atteggiamento positivo, tutto va per il verso giusto. O, perlomeno, anche i problemi appaiono meno pesanti e più facili da gestire ed affrontare.

Stelle e pianeti influiscono sulle nostre vite. Ecco, quindi, perché può essere utile dare anche una sbirciatina all’oroscopo. Leggendo buone notizie saremo motivati ad avere un atteggiamento positivo e propositivo. In caso invece di cattive nuove, ci prepareremo ad affrontare qualche disguido con la giusta carica. Da parecchie settimane il protagonista indiscusso dello zodiaco è il segno dell’Ariete. Mentre, solo un paio di settimane fa, i favoriti sono stati Pesci e Sagittario. Ma la fortuna è una ruota che gira… Andiamo quindi a scoprire chi saranno i prossimi fortunelli.

Boom di successi professionali e fiumi di soldi per 2 segni zodiacali, mentre lo Scorpione vedrà trionfare l’amore

Per due segni ci saranno grandi soddisfazioni, sia sul piano professionale che economico. Cominciamo dal segno del Cancro, che avrà grande successo in campo lavorativo. Lo stesso possiamo dire per il settore denaro. Le entrate saranno eccellenti e questo è il momento ideale per fare investimenti proficui. Situazione molto simile per il segno del Leone. Il lavoro sarà letteralmente al centro delle sue giornate. Dopo tanto impegno, i nati sotto questo segno riceveranno gratifiche e apprezzamenti e, soprattutto, riusciranno a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Andranno molto bene anche gli affari all’estero. Da mettere quindi in previsione trasferte e viaggi di lavoro. In fatto di soldi, il Leone avrà grandi soddisfazioni anche in questo campo. Attenzione però a non farsi tentare dal gioco. C’è l’elevato rischio di perdere cifre importanti! Presi dal lavoro e dai molteplici impegni professionali, Cancro e Leone dovranno imparare a dosare forze ed energie. Devono imparare a delegare e, ogni tanto, anche a dire qualche no. Altrimenti, di questo passo, potrebbero ritrovarsi a fine mese esausti e super stressati.

Quest’altro segno invece vivrà momenti piacevoli di coppia e in famiglia

Soldi e lavoro sono indiscutibilmente importanti, ma non sono tutto. Anche gli affetti hanno la loro importanza. Dopo aver scoperto chi verrà travolto da un boom di successi professionali e fiumi di soldi, occupiamoci ora del lato più sentimentale della vita. Per il segno dello Scorpione la professione e le finanze procederanno con regolarità. Nei prossimi giorni questo segno, però, si distinguerà nel campo degli affetti.

L’amore andrà infatti molto bene. Chi è in coppia vivrà momenti di armonia. I giorni di festa daranno la possibilità di trascorrere del tempo insieme al proprio partner ed aprirsi al dialogo, in un clima di affetto e complicità. Per i single, sono in vista probabili incontri interessanti. Per lo Scorpione, i parenti più stretti sono molto importanti. La famiglia gli infonde sicurezza, equilibrio e serenità.

Lettura consigliata

Un oroscopo a 5 stelle per questi 3 segni zodiacali che faranno il pieno di successo, soldi, amore e fortuna