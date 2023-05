Pensi che il tuo viso sia spento e poco luminoso? Ecco il dettaglio che usano Chiara Ferragni e Rihanna per essere sempre perfette 

Se vuoi che il tuo volto sia perfetto per l’estate, segui l’esempio di queste vip e non vedrai più il tuo viso spento.

Negli ultimi anni, il mondo del make-up ha subito una vera e propria rivoluzione, con influencer e celebrità che hanno lanciato tendenze sempre più audaci e innovative. Alcune di queste possono essere utili, soprattutto se pensi che il tuo viso non sia luminoso come vorresti. In particolare, c’è un solo dettaglio che potrebbe decisamente aiutarti. Negli ultimi mesi, una particolare tendenza ha iniziato a diffondersi sempre più: l’eyeliner bianco.

Ecco come usare l’eyeliner bianco per rendere il tuo volto fresco e luminoso

L’eyeliner bianco ha fatto il suo ritorno sulle passerelle e sui red carpet grazie ad alcune star e stilisti che lo hanno riportato sotto i riflettori in modo originale ed elegante. Questo trend è stato adottato da celebri personaggi come Chiara Ferragni e Rihanna. Ma non solo. Infatti, tra le star che lo usano possiamo citare anche Lady Gaga o Ariana Grande che lo hanno inglobato nel loro look più volte.

Come l’eyeliner bianco illumina il viso e rende il tuo volto perfetto

Questa nuova tendenza si è rivelata particolarmente adatta a valorizzare la bellezza dello sguardo, illuminandolo e rendendolo più aperto e luminoso. L’eyeliner bianco, infatti, aiuta a evidenziare il colore dell’iride, creando un effetto visuale particolarmente piacevole e intenso. Questo nuovo make-up non è adatto soltanto alle occasioni speciali, ma può essere indossato facilmente in qualsiasi momento della giornata. Per ottenere un effetto perfetto con l’eyeliner bianco, si consiglia di accompagnarlo con un mascara che esalti al meglio le ciglia, sia superiori che inferiori. Il risultato finale sarà un meraviglioso sguardo magnetico ed irresistibile.

Pensi che il tuo viso potrebbe essere più luminoso? Ecco cosa può fare l’eyeliner bianco per te

L’eyeliner bianco è in grado di rendere decisamente più grande anche gli occhi più piccoli e di dare un tocco di luminosità al trucco. Ovviamente, non bisogna dimenticare il resto del make-up: per un look perfetto, è importante scegliere un rossetto rosato e con un po’ di blush della stessa tonalità sulle guance. Il trend dell’eyeliner bianco sembra ormai destinato a durare e ad affermarsi sempre di più, grazie alla sua particolare bellezza e versatilità. Se volete dare al vostro sguardo un’aria ancora più luminosa ed accattivante, non esitate a provare anche voi questa nuova tendenza e a scoprire tutte le sue qualità. Sarete sicuramente irresistibili e bellissime!