Rossetto che sta bene sulle tue labbra: questi 10 che cambiano colore e diventano personalizzati, a partire da 3,79 €

Trovare il colore giusto di rossetto per truccare le labbra è tutt’altro che facile, tra tante tonalità non tutte potrebbero donarci. Esiste però un modo per andare sul sicuro e non incorrere in errori, vi è infatti un rossetto che si adatta alle labbra per prendere colore. Il risultato è chic e naturale, perfetto per tutte, anche per le donne che hanno superato i 50 anni, nonché per il giorno. Scopriamo come funziona e vediamo quali rossetti di questo tipo potremmo comprare anche senza spendere molto.

Svariate sono le nuance di rossetti tra cui poter scegliere, moda e Vip portano alla ribalta sempre nuove tendenze, così come succede anche per unghie e manicure. Per quanto riguarda la tonalità del rossetto, però, se vogliamo valorizzarci, non conviene semplicemente seguire le mode o i nostri gusti. Il rossetto che riesce a esaltarci davvero infatti deve combinarsi alla perfezione col nostro incarnato e, per riuscirci, rispettare le regole dell’armocromia.

Bisognerebbe guardare la propria carnagione, il sottotono, colore di occhi e capelli per scoprire il rossetto più adatto. Dunque, si tratta di una lunga trafila, ma puoi risparmiartela perché, anche senza, il rossetto che sta bene sulle tue labbra, sicuramente, esiste. Si tratta di un rossetto che si adatta da sé a qualunque pelle.

Conosci il rossetto che cambia colore in base alla pelle? Ecco quale scegliere

Questo speciale rossetto conterrebbe solitamente particolari sostanze che reagiscono col pH della pelle fino a rivelare una tonalità che differisce in ogni persona. Dunque, non lasciamoci deviare dal colore che ha prima di applicarlo, perché muterà. Grazie alla sua formula, riesce a esaltare il personale colore naturale delle labbra, inoltre generalmente ha anche proprietà idratanti. Sul mercato troviamo diversi rossetti di questa tipologia o simili. Ne abbiamo individuato alcuni per facilitare nella scelta.

Cominciamo con Almost Lipstick Clinique in Black Honey di 27,50 euro. Un mix tra rossetto e lipgloss, ideale quindi per ingrandire le labbra sottili. Appare di un colore tra marrone e violaceo, ma varierebbe nei toni a seconda della carnagione di chi lo indossa. Nero e scintillante il rossetto di Nouba, Chimera Lip Color Enhancer a 22 euro. Con ingredienti naturali e a lunga durata. Agendo col pH delle labbra svelerebbe toni che vanno dal lampone al prugna.

Nickel tested il Rossetto Cambiacolore a pH sensibile all’olio di oliva e aloe di Lepo, al prezzo di 16 €. Si presenta in arancio, bianco, blu, verde e viola. Se ne ottiene un colore durevole e acceso dal rosa al fucsia. Altro rossetto Lepo, Cambiacolore alla cera d’api, olio d’oliva, aloe e vitamina E a 17,50 €. Ha le medesime caratteristiche del precedente, ma più colorazioni. Baci baci – Ph Jelly Stick Labbra di Bottega Verde a 18 € al profumo di ciliegia. A contatto col pH colora le labbra in modo naturale e a lungo.

Il rossetto che sta bene sulle tue labbra a meno di 10 euro

Colour Changing Lip Paint del marchio inglese BarryM, a 5,99 £ sul sito ufficiale, su altri oscilla all’incirca tra i 7 e i 10 euro. Vegano e cruelty free, in 3 colori: genie verde, unicorn giallo e angelic rosa. Quando applicato, ne derivano rispettivamente toni rosati personalizzati più duraturi, chiari o tenui. A lunga tenuta, nutriente e ad effetto lucido il Lipstic Excellent Lavertu a 9,99 € circa. Disponibile in blu, bianco, verde e giallo, colori che cambiano totalmente virando verso toni rosati.

Ph Glow Lipstick di Kiko a 9,99 €, dona un colore rosato naturale su misura. Uguali caratteristiche e stesso prezzo, anche il balsamo traspirante labbra Beauty Roar Ph Colourful Lip Balm di Kiko. D’altronde sarà bene includere le labbra nella nostra skincare quotidiana, segreto per una pelle perfetta.

Arriviamo agli ultimi due rossetti, ambedue di Essence e vegani, a 3,79 euro. Il primo è l’Electric Grow Rossetto Cambiacolore, rosa con glitter, accende il colore naturale delle labbra. L’altro è Space Grow Rossetto Cambiacolore. Appare lilla marmorizzato, è reattivo al pH e ha un finish brillante.