Sguardo magnetico e labbra carnose, ecco come si truccava Grace Kelly per avere un viso perfetto

Un trucco efficace nasconde le imperfezioni e rivela un viso armonioso e seducente. E chi meglio di una delle donne più belle e desiderate di tutti i tempi può insegnarci come fare? Scopri come si truccava Grace Kelly. Ecco la tecnica della principessa indimenticata a cui, in pochi passi, potrai assomigliare anche tu.

Tutti hanno una figura alla quale rifarsi e a cui vorrebbero somigliare. Solitamente si tratta di un personaggio famoso che ha fatto la storia della TV o del gossip. Grace Kelly è senza dubbio tra questi. Icona di stile e fascino per secoli, è ancora oggi un modello da seguire per tantissime donne. Se anche tu l’hai sempre invidiata e vorresti avere un volto che si avvicini al suo, potresti imparare a truccarti come lei. Come fare? Semplice, ti basterà seguire alcuni passaggi che ti spiegheremo qui di seguito.

Per avere uno sguardo magnetico e labbra carnose segui il metodo della principessa più amata

Le dive del cinema sono da decenni dei modelli di stile ai quali fare riferimento. Oltre alla carriera, di Grace Kelly ricordiamo quell’espressione a volte triste ma che rapiva sin dal primo sguardo. Il merito è anche del make up, che metteva ulteriormente in risalto la sua bellezza più unica che rara. Era senza dubbio un trucco di classe, ma mai troppo eccentrico.

Per replicarlo al meglio, puoi partire occupandoti degli occhi. Scegli un ombretto leggermente più chiaro del colore della tua pelle. Applicalo sulla palpebra superiore e sotto l’arcata delle sopracciglia. Prosegui con un pennellino. Usalo per distribuire un altro ombretto, questa volta di colore nero o marrone molto scuro, sul bordo della palpebra sovrastante. Infine, puoi completare il trucco passando un mascara nero.

Ora pensa alle labbra: per iniziare, applica una matita tendente al rosso chiaro. Quindi, ripassa tutto con un rossetto che sia di poco più brillante. Termina il procedimento mettendo un pizzico di polvere per contouring sotto gli zigomi e nella zona della mandibola.

Come fissare il trucco per farlo durare a lungo, anche senza fissante

Sguardo magnetico e labbra carnose sono due armi di seduzione da difendere. Vuoi che il make up resista e non ti abbandoni a metà serata? Puoi proteggerlo con degli specifici prodotti in commercio. Ci sono spray fissanti, che idratano e proteggono la tenuta del fondotinta. Oppure potresti rivolgerti ai primer viso, ideali per evitare che il mascara o l’ombretto coli, e alla classica cipria.

Se hai la pelle particolarmente delicata e vuoi un modo più naturale per salvaguardare il trucco, puoi usare l’acqua ghiacciata. Vaporizzane un po’ sul viso, per restringere i pori e prevenire le sbavature.