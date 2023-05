Come abbinare gli stivali texani in modo chic, ecco 5 look strepitosi da copiare per la primavera estate

Tempo incerto e voglia di sfoggiare un look unico che lasci a bocca aperta? Non mettere via i texani con il cambio di stagione. Ecco come indossarli per dettare la moda e stupire tutti con il tuo stile!

È quel momento dell’anno in cui non si capisce mai come vestirsi. Un po’ fa caldo, un po’ fa freddo e sei in totale confusione quando apri l’armadio. Se il metodo a cipolla è sempre utile per l’abbigliamento, il problema nasce con le scarpe. I sandali aperti non sono ancora un’opzione, anche se puoi trovare già modelli comodi ed eleganti a meno di 50 €. Ma se hai bisogno di scarpe chiuse e stilose, allora punta sui texani per sfoggiare look incredibili con questi consigli!

Come abbinare gli stivali texani in modo chic sotto abiti e pantaloni

Il primo look ideale per la primavera è sicuramente quello dei texani sotto un bel vestino svolazzante e giacca di pelle. Se aggiungi un cappello a falda larga sei pronta per un concerto o un giro al parco. Se non vuoi mostrare le gambe, puoi abbinarli ad un jeans flare e camicetta satinata. Una cintura sottile per esaltare il punto vita e un cardigan morbido per le serate più fredde. Sei invitata a cena e non sai che mettere? Gonna lunga plissettata, canotta bianca e montoncino leggero. Completa con una minibag e piccoli accessori scintillanti e sarai irresistibile. Ultimi 2 look più casual ma sono altrettanto comodi anche per andare a prendere i bambini a scuola. Coordinato con felpa e pantaloncini oppure short di jeans con giubbotto stile college e via.

Camperos o texani? Attenzione alla differenza!

Non tutti conoscono la differenza ed è per questo che spesso questi due termini vengono usati come sinonimi. Ma in realtà, anche trattandosi di due modelli di stivali, è facile distinguerli! I camperos sono stivali piuttosto classici, con la punta arrotondata e la tomaia di misura standard. Si trovano con o senza cuciture e si ispirano ai normali stivali usati per l’equitazione. Per capire meglio ricordano gli anfibi senza lacci se vogliamo paragonare le forme. Invece, i veri texani hanno il super riconoscibile tacco a banana e punta pronunciata. Si trovano in tanti colori e con dettagli delle cuciture davvero incredibili che fa la differenza sotto ogni outfit. A seconda dei gusti si possono abbinare entrambi ai look che abbiamo visto, ma con i texani non sbagli mai!

Ecco qualche idea su come abbinare gli stivali texani in modo chic per questa mezza stagione. A volte i texani appena acquistati possono risultare un po’ stretti, soprattutto sulla punta. Se sono in vera pelle è quasi la prassi, ma non è un problema se conosci qualche trucco del calzolaio per allargarli.