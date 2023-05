I segni fortunatissimi in amore durante il mese maggio: attenzione a Vergine e Cancro che faranno faville

Maggio è iniziato, ma per molti sembra non essere partito con il piede giusto. Ma non disperare. Infatti, l’astrologia ci dice che alcuni segni zodiacali troveranno la propria fortuna e la propria anima gemella tra non molto.

Maggio è iniziato da pochissimo eppure c’è chi già vede nubi nere durante questo mese. Per alcune persone, infatti, sembra proprio che la primavera non stia portando buone notizie come ci si aspettava. Ma non bisogna avere paura. Infatti, fortunatamente la rotta si invertirà proprio negli prossimi giorni di maggio stesso. E per alcuni segni come Vergine e Cancro la fortuna arriverà a palate.

I segni fortunati in amore nel mese di maggio: ecco chi sono

Si sa che la primavera porta con sè sempre nuovi amori. E quest’anno non fa eccezioni. Infatti, ci sono buone notizie sul lato sentimentale per diversi segni durante questo mese. In primis, sul podio, troviamo proprio il segno della Vergine che avrà un maggio d’amore come mai prima d’ora. Coloro che sono nati sotto questa stella, avranno un bel 10 nella loro situazione sentimentale (e anche sotto le lenzuola la situazione non deluderà). A seguire, troviamo il Cancro, che quanto a questioni di cuore si aggiudica un bel 9. Un incontro davvero inaspettato potrebbe completamente cambiare la situazione di questo segno che ad oggi sembra essere un po’ disilluso.

Continuiamo con i segni fortunatissimi, ma occhio perché altri potrebbero non avere la stessa buona sorte

Sotto Vergine e Cancro troviamo il segno dello Scorpione che, riguardo all’amore, si aggiudica un bell’8. Il cuore spesso incompreso di questo segno troverà finalmente un po’ di tregua. A pari merito, poi, ci sono i Gemelli, sempre con un fantastico 8 come voto; che avranno finalmente la loro rivincita tanto attesa in amore. E anche il Sagittario, con un dignitoso 7, non sarà certo da meno. Ma vediamo adesso i segni che invece avranno un maggio davvero buio dal punto di vista sentimentale. E forse molti di questi non se lo sarebbero neanche mai aspettato.

I segni fortunatissimi in amore e quelli che invece patiranno un po’ di pene sentimentali durante il mese di maggio

Dopo la carrellata di cuori fortunati di questo mese, troviamo anche quelli che a maggio potrebbero non passarsela poi così bene. Tra questi, abbiamo il segno dei Pesci, il Bridget Jones dello zodiaco. Questo mese, per loro, sarà davvero drastico dal punto di vista sentimentale (e a quanto pare anche intimo). Forse sarà meglio ritirarsi a vita privata e attendere un periodo più positivo per lanciarsi in una storia. Ma i Pesci hanno ottima compagnia. Anche il segno del Leone, infatti, non sembra esattamente essere tra i più fortunati di maggio nelle questioni di cuore. Questi ultimi si potranno consolare con il lavoro, che andrà a gonfie vele. Ma per quanto riguarda l’amore, meglio alzare le mani e fare dieci passo indietro. Dunque, ecco quali sono i segni fortunatissimi in amore del mese di maggio e quali invece avranno bisogno di prendersi del tempo per sè.