10 secondi per sgusciare le uova sode senza romperle e 3 idee per condirle

Le uova sono un alimento che, in casa, non manca mai. Molto economiche, sono un prodotto assai versatile. Sono presenti in tantissime ricette, sia dolci che salate. Avere un paio di uova in frigorifero salva il pranzo o la cena quando si ha poco tempo e ben poca roba in dispensa. Non è un caso che, spesso, il venerdì si porta in tavola una bella frittata, la ricetta “salva cena” per eccellenza che si presta a numerossisme e svariate varianti e interpretazioni. D’altra parte, a ridosso del weekend, quando la maggior parte di noi si reca al supermercato per fare la spesa settimanale, il frigorifero piange e la dispensa è davvero povera.

Con le uova possiamo realizzare molte ricette. Alcune un po’ più laboriose, ma decisamente, golose e succulente. Ma possiamo fare preparazioni anche molto semplici, non per questo prive di gusto. Grandi classici, nonché un inno alla semplicità, sono di certo le uova sode e quelle fritte, meglio note come “all’occhio di bue”. In questo articolo ci occuperemo delle uova sode. Applicando una di queste tecniche, scopriremo che basteranno 10 secondi per sgusciare le uova sode senza romperle.

La cottura perfetta dell’uovo sodo

L’uovo sodo è una portata davvero semplice. Eppure, per un risultato ottimale, bisogna conoscere alcuni passaggi. Anzitutto, bisogna usare uova non freschissime, devono avere almeno 3-5 giorni. Prima di metterle in pentola, le uova devono essere a temperatura ambiente. Ricordiamo quindi di tirarle fuori dal frigo anzitempo. La cottura inizia in acqua fredda. Dal momento della bollitura dell’acqua, attendere quindi 9 minuti.

10 secondi per sgusciare le uova sode senza romperle e poterle assaporare in tanti modi gustosi

Pur nella loro estrema semplicità, le uova bollite presentano poi un problema: la fase della sbucciatura. Oltre a risultare un’operazione molto delicata e spesso piuttosto faticosa, sovente ci si ritrova con un uovo molto brutto da vedere perché rotto in più punti, praticamente massacrato. Qui di seguito daremo alcuni consigli e alcune dritte per sgusciare le uova sode rapidamente.

aggiungere all’acqua di cottura, prima dell’ebollizione, un goccio di aceto o un cucchiaino di sale;

partire sempre da un’estremità dell’uovo;

dopo la cottura, immergere immediatamente l’uovo in una ciotola piena di acqua ghiacciata;

chiudere l’uovo in un barattolo con un po’ di acqua e scuotere con energia;

rompere l’uovo alla base, inserire un cucchiaio e far leva tra l’uovo e il guscio. Questa tecnica richiede precisione e delicatezza allo stesso tempo.

Qualche idea per condirle senza il solito tonno o la maionese

In genere, le uova sode costituiscono la fonte proteica per arricchire colorate insalatone. Servendole come antipasto o secondo piatto veloce, spesso le si abbina alla maionese, al tonno e alla salsa tonnata. Ma questi non sono gli unici abbinamenti possibili. Ecco alcune idee da cui farsi ispirare.

salsa verde a base di prezzemolo;

cremina a base di zucchine e mandorle tritate;

avocado (ottima accoppiata per la colazione o il brunch).