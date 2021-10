Quando marmellate, salse e sott’aceti finiscono rimangono tanti vasetti che possono o essere riutilizzati per nuove preparazioni fatte in casa o essere facilmente riciclati. Basta un po’ di tempo e un pizzico di fantasia e, dopo averli lavati per bene, si possono trasformare in oggetti utili o perfino decorativi per la casa. In questo articolo ecco 3 idee facili e originali per riciclare i barattoli di vetro in maniera funzionale e creativa.

Come fare la raccolta vetro in modo corretto

Se non si ha né tempo né voglia di dare nuova vita ai barattoli di vetro bisogna smaltirli correttamente nelle apposite campane. Con 1 kg di rottame si può produrre 1 kg di nuovi contenitori e in Italia ormai 7 bottiglie su 10 sono prodotte con vetro riciclato. La raccolta vetro è davvero semplice, ma attenzione a non contaminare i cassettoni con tappi, coperchi, oggetti in ceramica, porcellana, specchi, lampadine e oggetti in cristallo.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

3 idee facili e originali per riciclare i barattoli di vetro in maniera funzionale e creativa

La prima idea è quella di realizzare delle candele riciclando quelle vecchie. Innanzitutto bisogna metterle in freezer per 15 min, perché così la cera vecchia è più facile da rompere. Se possibile si può recuperare anche lo stoppino, altrimenti bisogna acquistarne uno nuovo, che andrà immerso più volte nella cera e fatto asciugare teso e capovolto. Mentre si fa sciogliere la cera a bagnomaria in un pentolino di metallo, si fissa lo stoppino sul fondo del barattolo con un po’ di cera. Quando è completamente fusa la si versa nel contenitore; bisognerà conservarne un po’ da poter aggiungere successivamente, perché durante l’asciugatura la cera tende ad affossarsi al centro. Se poi si vogliono realizzare strati di colori diversi bisognerà attendere che ogni strato si asciughi. La cera fusa può essere profumata con oli essenziali.

La seconda idea

La seconda idea è la realizzazione di un elemento di design per la cucina: il portaspezie magnetico. Servirà un pannello metallico da fissare alla parete e delle calamite che saranno applicate con un po’ di colla a caldo sui tappi dei barattoli. Dopo aver riempito i vari contenitori con le spezie si possono chiudere e attaccare al pannello. È un oggetto molto funzionale e di gran gusto.

L’ultima idea

La terza idea è quella di realizzare un portafoto. Prima di tutto bisogna decorare il tappo del barattolo incollando un cartoncino colorato con un po’ di colla vinilica. Allo stesso modo si rivestirà una mollettina di legno che dovrà essere grande a seconda del contenitore. Da un lato all’altro del barattolo con un po’ di colla a caldo verrà fissato un filo di rame, al quale sarà appesa la foto con la mollettina. Si potranno appendere anche due foto diverse, una per lato. Il fondo si potrà decorare a piacimento con sassolini, sabbia e conchiglie.

Ci sono tanti altri modi per riutilizzare i barattoli, sarebbe proprio un peccato buttarli via.