Forse non tutti sanno qual è l’imperdibile serie in arrivo su Amazon Prime a ottobre

Il 29 ottobre prossimo sarebbe stato la vigilia del suo sessantunesimo compleanno. Invece, ci stiamo avvicinando a grandi passi al 25 di novembre, suo ultimo giorno di vita. Il racconto della vita di uno dei più grandi campioni dello sport sta per arrivare in ogni parte del Mondo. Una serie televisiva che parte dal sogno di un bambino come tanto che, dopo ventisei anni realizza tutto quanto aveva predetto. Un calciatore che ha segnato un’epoca come pochissimi altri hanno fatto. Non solo in campo, ma anche fuori, con la sua vita sregolata e la sua personalità prorompente.

Stiamo parlando de El Diez, Diego Armando Maradona, a cui l’Argentina dedicherà un ulteriore omaggio, a quasi un anno dalla sua controversa scomparsa. “Sogno Benedetto”, è questo il titolo della serie, in dieci puntate da un’ora ciascuna, che sarà disponibile su Amazon Prime a partire dal 29 ottobre prossimo. Il trailer, uscito nei giorni scorsi, ci anticipa quella che sarà la storia raccontata. La parabola di un campione, nato in uno dei quartiere più poveri di Buenos Aires, Villa Fiorito, arrivato a conquistare il Mondiale nel 1986 in Messico. Un bambino prodigio, un adolescente già fuoriclasse e poi un uomo ricco di contraddizioni, capace di diventare capo popolo in Argentina e a Napoli.

Tre attori diversi per raccontare il Diego bambino, il ragazzo e l’uomo. Una serie girata tra Sudamerica ed Europa, partita dall’Argentina e arrivata in Italia. Il ruolo della famiglia nella sua crescita, l’incontro e l’amore con Claudia, i figli sparsi in giro per il Mondo. E ancora, l’amicizia con Cyterszpiler, il primo agente a credere in lui, la droga, la bella vita. Tutto quello che ha contraddistinto l’epopea di un giocatore mito, idolatrato come nessuno mai al Mondo, in un Paese che lo considera un dio.

Dai campi fangosi della Villa agli stadi più grandi del pianeta. Dalla povertà assoluta alla ricchezza più estrema. Simbolo di un’era, gli anni Ottanta che hanno regalato al calcio alcuni dei più grandi campioni di sempre, tutti da ammirare nel nostro campionato. La serie è stata girata da tre registi diversi. Alejandro Aimetta per la parte Argentina, Roger Gual per quella spagnola ed Edoardo De Angelis per quella italiana.

Una serie che farà emozionare tutti gli amanti di Maradona. Che si svilupperà sulle note della celebre Mano de Dios, la canzone che nel 2000 Rodrigo Bueno dedicò al Pibe de Oro. Da allora un inno, una preghiera che tutto il popolo argentino conosce a memoria e intona ogni volta che alza gli occhi al cielo. "Maradona: Sogno Benedetto", una serie da non perdere per tutti gli amanti del calcio.