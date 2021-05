L’abbiamo sentito e letto ovunque. Bere tanta acqua fa bene al nostro corpo e alla nostra salute. Non solo è importante per un corretto funzionamento dei reni. Ma ci aiuta anche a non esagerare con il cibo. Perché stimola il senso di sazietà. E soprattutto non ci fa confondere la fame con la sete. Vediamo un metodo super pratico per calcolare quanti liquidi ci servono. Perché non tutte le persone hanno lo stesso fabbisogno giornaliero.

L’importanza della giusta quantità di liquidi

Tanti pensano che bevendo tanta acqua si possa dimagrire più velocemente. In realtà non è proprio così. Un recente studio ha confermato che in effetti nei soggetti studiati c’è stata una perdita di peso. Ma più che altro collegata all’eliminazione di bevande zuccherate. Queste, infatti, sono state sostituite con l’acqua. E si è riscontrata una percentuale del 5,15% di perdita di peso. Ma non ci sono attualmente prove scientifiche che affermano che aumentando l’apporto di acqua si dimagrisce sistematicamente. Purtroppo per noi.

Ecco il metodo semplice e veloce per capire quanta acqua bere al giorno per essere idratati e in splendida forma

Quindi non c’è bisogno di esagerare con i litri di acqua da assumere. È importante che siano equilibrati e che rispettino il nostro fabbisogno giornaliero. Ma come calcolarlo? Semplice. Basterà moltiplicare il nostro peso in Kg per 0,03. In questo modo otterremo i litri giornalieri da consumare. Ad esempio, se si pesa 65 kg, il fabbisogno di acqua sarà 1,95 litri. In più, se facciamo attività fisica questa quantità aumenta. Per ogni ora di allenamento andranno aggiunti 500ml di acqua. Più l’attività è intensa e più bisogna aggiungerne, fino ad un massimo di 1,5 litri in più.

Quindi, ecco il metodo semplice e veloce per capire quanta acqua bere al giorno per essere idratati e in splendida forma. Con questo pratico calcolo possiamo sapere quanta acqua dovremmo bere davvero. Senza esagerare pensando di poter dimagrire più velocemente.

