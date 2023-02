Pelle più giovane e liscia: ecco qual è la tecnica più usata dalle star per togliere almeno 10 anni dalla carta d’identità

Pori dilatati, cicatrici da acne o pelle che invecchia? Uno dei migliori trattamenti per migliorare la pelle del viso è proprio quello di cui molte star già non possono più fare a meno.

L’età che avanza non è un fattore facile da accettare per tutti. Il corpo che cambia, la pelle che invecchia e cede e le rughe che si fanno più profonde, spesso, fanno paura. Non tutti accettano questi cambiamenti naturali con serenità e, per questo, molti corrono presto ai ripari. Sarà per questo motivo che tantissime star ricorrono alla chirurgia estetica, sottoponendosi a interventi invasivi e, talvolta, anche deleteri. Quante volte, per questo motivo, capita di vedere in TV o sui giornali attrici e star del mondo dello spettacolo con volti irriconoscibili rovinati dalla chirurgia?

Quando si esagera e non ci si mette nelle mani giuste, infatti, il rischio è proprio quello di deturpare il proprio viso. Casi come questi, poi, danno origine a zigomi che sembrano palline da tennis, bocche che sembrano gommoni e visi così tirati da diventare inespressivi. Per fortuna, il metodo per rallentare lo scorrere del tempo senza cambiarsi i connotati esiste, e dona nel tempo i risultati sperati. Con questo metodo si opera un vero e proprio ringiovanimento cutaneo, che accelera la produzione di collagene e, come se non bastasse, è utile anche per chi presenta cicatrici da acne.

Pelle più giovane e liscia: scopriamo qual è il metodo utilizzato per ridurre i segni sul viso e apparire subito più belli

“Microneedling”, è questo il nome del metodo di cui parleremo nelle righe che seguono. Chissà quante volte ci siamo guardati allo specchio e ci siamo soffermati sempre sui soliti difetti. Succede a chi ha rughe profonde sul viso, ma anche a chi ha sulle guance le classiche cicatrici da acne. Prima di tutto, per chi soffre tuttora di acne, ricordiamo che è fondamentale lavare bene il viso mattina e sera, evitando gli errori più diffusi. Per chi, invece, ormai non soffre più di acne ma ha solo i brutti ricordi di ciò che è stato, una buona soluzione potrebbe essere proprio il microneedling.

Altro che chirurgia, è questo il trattamento incredibile

Capiamo esattamente in cosa consiste questo trattamento. In buona sostanza, si tratta di una tecnica minimamente invasiva, che consiste nel passaggio, sulla zona del viso da trattare, di un particolare dispositivo. Quest’ultimo, il dermapen, è dotato di aghi con lunghezza regolabile, che forano in modo delicato la pelle. Tutto ciò aiuterebbe a stimolare la produzione di collagene, e il conseguente rinnovamento cutaneo. Ecco perché si otterrebbe una pelle più giovane e liscia, senza passare sotto il bisturi.

Anche per i pori dilatati

Questo trattamento sarebbe ideale anche per trattare i pori dilatati del viso. Tipici di chi ha la pelle del viso grassa o mista, i pori dilatati si possono chiudere con diversi metodi efficaci, ma anche il microneedling ci regalerà grandi soddisfazioni.

I risultati, attraverso questo trattamento, saranno graduali, ma ci permetteranno di avere una pelle sempre più compatta e libera da imperfezioni. A tal proposito, per ridurre questi segni sul viso, ricordiamo anche che è importante anche correggere il proprio stile di vita, eliminando vizi dannosi per la salute come il fumo e l’alcol.