Inizia una settimana molto importante per i mercati azionari. Focus su ENEL

Nonostante i mercati azionari internazionali abbiano registrato salite di oltre il 20% dai minimi dell’ottobre scorso, questo non deve significare per forza che ora debbano scendere. Fra il 7 e l’8 marzo è scaduto il nostro primo setup annuale e i prezzi dei listini “hanno centrato” quasi alla perfezione delle trend lines su base giornaliere fatte partire dai minimi/massimi recenti. Basterà questo a far ritracciare i mercati? Non è detto, perchè al momento non si sono formati swing rilevanti che confermerebbero l’inizio di uno scenario ribassista. Ecco perchè inizia una settimana molto importante per i mercati azionari. Cosa accadrà?

Attenzione al petrolio

Fra il maggio e il dicembre del 2023 i prezzi del crue oil sembrerebbero aver formato il pattern del doppio minimo in area 63/67 dollari. Intorno a questi prezzi transitano anche le medie a 200/400 e 600 settimane che sono orientate al rialzo. Tutto lascerebbe pensare che i prezzi possano presto ripartire al rialzo.

Il crude oil ha segnato il prezzo di 78,01 nell’ultima seduta di contrattazione della scorsa settimana. Su base giornaliera solo ritorni sotto i 75,84 potrebbero fermare il rialzo di breve termine.

I livelli da monitorare per il breve termine

La giornata di contrattazione dell’8 marzo ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

17.830

Eurostoxx Future

4.967

Ftse Mib Future

33.434

S&P500

5.123,69.

Cosa accadrà da ora in poi? Potrebbero far iniziare un ritracciamento, solo chiusure giornaliere poi confermate sul time frame settimanale inferiori ai seguenti livelli:

Dax Future

17.754

Eurostoxx Future

4.937

Ftse Mib Future

33.300

S&P500

5.056.

Un ritorno sui massimi di venerdì invece, verrebbe visto come un’ulteriore prova di forza e potrebbe spingere i prezzi verso una nuova fase rialzista che potrebbe durare fino al setup del 25 marzo.

Inizia una settimana molto importante per i mercati azionari. Un’azione che ha generato un segnale rialzista

ENEL è fra le azioni che a Piazza Affari fanno parte dei cani del Ftse Mib in quanto stacca di anno in anno dei dividendi superiori alla media e presenta anche perfomance interessanti. Qual è il contesto grafico attuale di queste azioni?

ENEL, prezzo dell’ultima giornata di contrattazione a 6,13. Da inizio anno ha segnato il minimo a 5,842 e il massimo a 6,604. A livello settimanale, dopo una congestione di circa un mese, è stato segnato un massimo superiore a quello della settimana precedente. Solo ritorni sotto 5,84 negherebbero questo segnale rialzista.

Il primo obiettivo che potrebbe essere raggiunto nel breve termine è rappresentato dal prezzo 6,50, livello dal quale transita la trend line fatta partire dai massimi segnati fra gennaio e aprile dell’anno 2021.

La discesa inziata in area 6,604 potrebbe essere giunta al termine. Nelle ultime settimane i prezzi si sono fermati su base mensile sulle labbra dell’Alligator indicator e questo swing sembrerebbe aver assunto velocità ed inclinazione positiva.