Come sarà la settimana a Wall Street? Focus su Meta Platforms

I mercati americani sono sui massimi annuali e sui massimi storici. Cosa accadrà da ora in poi? Quali dinamiche attendere? I prezzi sono saliti di oltre il 20% dai minimi del mese di ottobre scorso e di oltre il 45% dall’ottobre 2022. Nel breve termine alcuni oscillatori proprietari mostrano divergenze negative efra il 7 e l’8 marzo è scaduto un nostro primo setup per il 2024. In queste date, negli ultimi 20 anni, con probabilità vicine al 90% sono stati segnati minimi/massimi, assoluti/relativi. Come sarà la settimana a Wall Street?

La politica della Federal Reserve influenza inevitabilmente l’asset allocation degli investitori. La Banca centrale nell’ultimo meeting di gennaio ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati al 5,25/5,50%. Gli investitori si sono concentrati quindi sulle parole di Jerome Powell per capire quando ci potrebbe essere il primo taglio dei tassi per cercare die capire il primo taglio dei tassi. Alla luce degli ultimi dato macroeconomici molti investitori propendono per un primo taglio nel meeting del mese di giugno. Questa ipotesi “è sposata” anche dagli analisti di Schroders.

Come sarà la settimana a Wall Street? I livelli di breve termine

La giornata di contrattazione dell’8 marzo ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.722,69

Nasdaq C.

16.085,11

S&P500

5.123,69.

Per il momento sul giornaliero si sono formati degli swing ribassisti. Infatti, i prezzi hanno formato un minimo crescente rispetto al giorno precedente

Nuovi rialzi di breve termine solo con chiusure giornaliere superiori a:

Dow Jones

38.972

Nasdaq C.

16.452

S&P500

5.192.

Aumenterebbe invece, la probabilità di un ritracciamento con chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.335

Nasdaq C.

15.862

S&P500

5.056.

Non è ancora detto che i mercati abbaino terminato la loro salita di breve termine.

Focus sulle azioni Meta Platforms

Meta Platforms, ultimo prezzo a 505,95 dollari circa con raccomandazione* degli analisti Buy e target 516,9 per azione. Da inizio anno le azioni hanno segnato il minimo a 339,65 e il massimo a 523,57.

Al momento il POC annuale e quello dello scorso anno (Punto dove sono avvenuti la maggioranza degli scambi) passano in area 466. In base alla tecnica del Profilo volume, questi livelli ora potrebbero rappresentare supporto in caso si verificasse una discesa. Al momento, le labbra, denti e mascella dell’Alligator indicator su base mensile e trimestrale sono orientate al rialzo. Nei giorni scorsi però i prezzi hanno toccato milimetricamente la trend line che parte dai massimi toccati fra luglio e settembre 2021, quindi si è giunti a un momento nodale. Cosa accadrà da ora in poi?

Solo ritorni sotto 392 su base mensile potrebbero iniziare a incrinare la tendenza rialzista di lungo termine.

*NB Dati letti dal sito Marketscreener

