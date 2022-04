Con il passare del tempo è normale che la pelle perda di luminosità ed elasticità. Purtroppo, ancora non sappiamo come fermare l’invecchiamento, gli elisir di giovinezza restano solo una leggenda. Ma questo non significa che non possiamo sfruttare ingredienti presenti in natura per ingannare il passare del tempo. Prendendoci cura della nostra pelle ed evitando comportamenti che accelerano l’invecchiamento, si potrebbe fare molto.

Evitare l’invecchiamento precoce della pelle sarebbe possibile, così da scongiurare la comparsa di rughe precoci. Ad esempio, evitare di fumare, proteggere la pelle dai raggi solari o contrastare gli effetti dell’inquinamento. Abbiamo già parlato di come un fondotinta antipollution possa essere molto efficace.

Pelle morbida, luminosa e più giovane con questa maschera esfoliante fai da te davvero portentosa facile da preparare

Prendersi cura della propria pelle può sembrarci un procedimento lungo e complicato. Non tutti hanno tempo o voglia di seguire una beauty routine ogni giorno. Ma ecco che, grazie all’aiuto delle maschere, anche le più pigre potrebbero avere risultati soddisfacenti.

Non solo idratazione e protezione, ma anche esfoliazione

Non basta mettere la crema idratante e proteggere la pelle dal fotoinvecchiamento. È importante anche esfoliarla bene per eliminare impurità e cellule morte dell’epidermide. Questa pratica ha origini antiche, anche nell’Antico Egitto si usava questa tecnica. In questo modo la pelle non sarà più opaca e spenta, ma avrà un aspetto luminoso e raggiante. Per esfoliare la pelle del viso sono tanti i prodotti che si possono utilizzare. Ma uno dei modi più semplici ed economici sarebbe quello di preparare una maschera con un prodotto reperibile in erboristeria.

Stiamo parlando dell’argilla, che si presenta in varietà diverse: bianca, verde, rosa o gialla. In generale la più indicata ad ogni tipo di pelle sembrerebbe essere quella verde. L’argilla è molto utilizzata nella cosmesi e sembra essere molto efficace per il rinnovo dello strato più esterno dell’epidermide.

Come prepararla

1 cucchiaino di miele;

un bicchiere di argilla verde ventilata;

1 cucchiaino di olio di mandorle;

½ bicchiere di acqua naturale;

1 cucchiaino di gel di aloe vera.

Basterà sciogliere il miele e il gel di aloe nell’acqua e successivamente l’olio di mandorle. Procedere ad aggiungere la polvere di argilla poco per volta, fino ad ottenere un composto cremoso. Spalmare sul viso con un pennello e lasciare agire per 15 minuti. Dopo risciacquare con acqua tiepida o calda. Ricordiamoci poi di idratare bene la pelle dopo l’applicazione. E, per avere un effetto lifting ancora più evidente, attenzione al make up. È bene sapere anche come applicare il correttore per un effetto allungante più efficace.

Quindi, avremo una pelle morbida, luminosa e più giovane grazie a questa maschera fatta in casa. Possiamo applicarla una o al massimo due volte alla settimana per un effetto incredibile. Per completare il nostro ringiovanimento, non dimentichiamoci di prenderci cura anche dei capelli. Anche in casa si può realizzare una maschera nutriente per averli setosi e corposi.

