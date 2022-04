Le piante coltivate in appartamento donano alla casa una veste nuova e abbelliscono qualunque tipo di angolo, anche il più buio. Molti le considerano solo dei complementi di arredo, ma in realtà questi vegetali svolgerebbero una funzione molto particolare. Infatti, prenderci cura di loro aiuterebbe la nostra salute mentale e allontanerebbe lo stress. Inoltre, le piante migliorerebbero l’umore e la concentrazione. Ecco perché dovrebbero anche essere consigliate negli uffici e negli ambienti di lavoro in generale. Ma le piante svolgerebbero anche un’altra funzione molto importante. Posizionate in alcune stanze della casa aiuterebbero ad assorbire l’umidità.

Di cosa necessitano le piante

Non tutte le piante sono difficili da curare. Ci sono dei piccoli arbusti che non necessitano di particolari attenzioni e possono essere coltivati anche da chi poco conosce le tecniche di giardinaggio. Alcune piante crescono perfettamente al buio, altre invece hanno bisogno di molta luce e dei raggi del sole. Ogni specie necessita di un terreno specifico. Sciolto, ricco di sostanze organiche, ben drenato, e così via.

Inoltre, ci sono vegetali che possono rimanere anche per settimane senza acqua. Pensiamo a questa pianta grassa che non teme neanche il caldo. Altri vegetali, invece, devono essere necessariamente innaffiati costantemente, soprattutto durante i mesi estivi. Anche il concime è molto importante. Deve contenere dei macroelementi adatti alle esigenze di ogni pianta.

Oltre all’irrigazione e concimazione, anche questa operazione spesso snobbata sarebbe fondamentale per far crescere piante sane e rigogliose

Alcune volte non ci pensiamo, ma anche la pulizia della pianta è un’operazione fondamentale. Infatti, eliminare la polvere permetterebbe alle foglie di assorbire meglio l’umidità, favorire la traspirazione ed evitare la prolificazione dei batteri. Inoltre, pulire periodicamente le foglie aiuterebbe ad individuare gli afidi e i parassiti che potrebbero danneggiare la nostra pianta. Per compiere questa operazione dobbiamo essere molto delicati e procedere con prudenza. Eliminiamo lo strato di polvere utilizzando uno spolverino morbido. Poi, bagniamo la foglia con un panno morbido e umido.

Alcune piante sono dotate di foglie molto appiccicose. In questo caso utilizziamo una spazzola soffice, quella che si adopera per pulire i funghi. Ricordiamo sempre che l’operazione di pulizia deve essere effettuata in maniera molto delicata, per evitare che le foglie si rovinino. Se ci accorgiamo della presenza di afidi e parassiti, agiamo tempestivamente utilizzando questo macerato preparato in casa. Quindi, oltre all’irrigazione e concimazione, anche l’operazione di pulizia delle foglie è fondamentale.

