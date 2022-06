Il caldo, il sudore e la poca voglia di struccarsi mettono sempre a dura prova la pelle del nostro viso. Con l’innalzarsi delle temperature, sono in tanti ad aver notato un aumento delle imperfezioni. Qualche brufoletto sulla fronte in più che non va via o addirittura foruncoli su guance e schiena.

In questo momento è ancora più importante prendersi cura della propria pelle, che sia mista, grassa o secca. L’idratazione è sicuramente fondamentale, ma anche un’accurata pulizia e soprattutto l’applicazione della crema solare. Fondamentale per prevenire l’invecchiamento cutaneo e per proteggere la pelle dalle scottature.

Anche un’esfoliazione della pelle, poi, potrebbe darci una mano a tenere sotto controllo la comparsa dei brufoli. L’applicazione di una maschera una volta a settimana, inoltre, potrebbe essere molto utile.

Pelle liscia, morbida e senza imperfezioni anche in estate grazie a questa maschera viso formidabile facile da fare in casa

Come succede per le creme lenitive, che in genere si applicano dopo il laser, lo stesso accade con le maschere. Spesso e volentieri finiamo per comprare prodotti davvero costosi, quando, in realtà, potremmo optare per versioni più economiche. Non serve spendere tanti soldi e il prezzo più basso non è sempre sinonimo di bassa qualità, anzi. L’importante è sempre controllare la lista degli ingredienti, cercando quelli che fanno al caso nostro.

Come per le creme, poi, anche le maschere si possono addirittura preparare direttamente in casa. Tutto ciò che ci serve possiamo tranquillamente reperirlo in erboristeria.

Ingredienti e preparazione

80 g di argilla bianca o caolino;

¼ di avocado;

40 ml di acqua;

3 gocce di olio essenziale di lavanda.

Mescoliamo tutti gli ingredienti in una ciotola, fino a ottenere un composto denso ma non troppo. Deve avere la consistenza di una crema viso morbida e abbastanza liscia. Applichiamo la maschera sul viso e risciacquiamola con acqua tiepida dopo 20 minuti. A questo punto, applichiamo un tonico lenitivo di nostra scelta. Prima di applicare la maschera, ricordiamo di detergere bene il viso ed eliminare ogni residuo di trucco o crema.

Quindi, è possibile avere la pelle liscia, morbida e senza imperfezioni anche in estate. L’importante è non dimenticare mai di struccare il viso e non trascurare la beauty routine. È vero che con il caldo la voglia di mettere la crema scarseggia, soprattutto perché basta poco per sudare. Questi passaggi, però, sono fondamentali per avere la pelle pulita e meno soggetta ad irritazioni e la comparsa di brufoletti.

