Nuove offerte di lavoro disponibili ogni giorno, ecco alcune molto allettanti part time e full time anche senza esperienza

La ricerca del lavoro non si ferma mai, neanche nei mesi più caldi. C’è chi sta cercando qualcosa di temporaneo per mettersi da parte un gruzzoletto per le vacanze. C’è, poi, chi, purtroppo, si è ritrovato senza lavoro e ha necessità di rimettersi subito in carreggiata. Per fortuna, nei mesi estivi saltano fuori tante opportunità, anche temporanee, che fanno sempre comodo.

Supermercati e grandi catene sono spesso alla ricerca di personale da impiegare nei mesi estivi, visto la crescente richiesta. Anche catene di ristorazione che fanno parte di gruppi più grossi, come Cigierre, ad esempio. In diverse catene, come Old Wild West o Pizzikotto, si cerca anche nuovo personale senza requisiti specifici.

Oggi parleremo di alcuni nuovi annunci che potrebbero fare al caso di tanti, proprio perché non richiedono esperienza. Cominciamo da una catena molto conosciuta di negozi di calzature, Bata. La catena sta cercando personale in diversi negozi in Italia, anche in vista di nuove aperture. L’offerta è rivolta anche ai giovani, per cui è previsto un tirocinio in diversi reparti. La maggior parte delle posizioni aperte riguarda gli addetti vendita in Regioni da Nord a Sud.

Si tratta di offerte part time e full time e tra i requisiti troviamo la conoscenza della lingua inglese. Ma, a parte questo, si richiede forte attitudine commerciale e orientamento al servizio al cliente, dinamicità e flessibilità. Per candidarsi basterà cercare la sezione lavora con noi sul sito ufficiale e candidarsi all’offerta che ci interessa. Si può fare tramite modulo online, registrandosi al sito o attraverso il profilo Linkedin.

Stiamo parlando della famosa catena di moda H&M, il gruppo svedese ha diverse posizioni aperte in varie parti del Mondo. Cercando la sezione dedicata del sito, Carreers H&M, si può consultare tutta l’offerta e filtrare i risultati. Inserendo come sede l’Italia, diverse sono le posizioni aperte al momento nei vari negozi. Alcuni di questi contratti sono full time, altri a chiamata, nei negozi di Napoli, Perugia, Udine, Roma o Palermo. Clicchiamo sull’offerta che ci interessa, leggiamo le informazioni e candidiamoci con un click. Basterà compilare il modulo e caricare il proprio CV, oppure collegandosi a LinkedIn, Indeed o Smartr. Per il profilo di Sales Advisor non ci sono requisiti particolari e vengono offerti piani di introduzione e formazione.

Quindi, è vero che ci sono nuove offerte di lavoro disponibili ogni giorno, ma bisogna saper cercare bene. Controlliamo il sito dell’azienda che ci interezza per sapere subito quando si apriranno nuove posizioni. Altrimenti, per essere sempre aggiornati controlliamo i siti delle maggiori agenzie interinali.

