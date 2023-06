Pelle liscia e vellutata come dive? Oltre alle creme per viso e corpo usa questo fantastico accessorio

Durante l’anno cerchiamo di prenderci cura del nostro aspetto. Soprattutto in primavera e in estate ci esponiamo di più al sole e scopriamo gambe e braccia. Vorremmo una pelle morbida e liscia e proviamo alcuni prodotti cosmetici. Potremmo usare anche qualcosa di semplice, utile e poco costoso per rendere più belli viso e corpo. Ecco cosa.

C’è voglia di estate nell’aria e già si pensa alla prova costume. Nelle giornate tiepide indossiamo magliette a maniche corte, gonne, shorts o vestiti che lasciano scoperte gambe e braccia. In inverno proviamo a prenderci cura della pelle con maschere, creme e vari trattamenti. Adesso sentiamo maggiormente l’esigenza di sentirla morbida e vellutata al tatto. Senza spendere grosse cifre, a casa possiamo usare alcuni semplici accessori per ottenere alcuni benefici. Scopriamo come fare.

Pelle liscia e vellutata come dive? Oltre alle creme ecco cosa usare

Di solito al mattino detergiamo il viso e poi passiamo alla nostra beauty routine. Possiamo preferire la doccia o il bagno per lavare il corpo. Se vogliamo coccolarci e pulire più in profondità la pelle da cellule morte e impurità potremmo usare un semplice accessorio. Ci riferiamo al guanto Kessa. Si usa soprattutto negli Hammam, ma si può facilmente acquistare nei negozi fisici e on line.

Si tratterebbe di un guanto in fibra naturale dalla tessitura particolare. Usiamolo sulla pelle ancora umida dopo aver fatto il bagno oppure la doccia. Il massaggio dovrà essere circolare dal basso verso l’alto. In questo modo faremo una micro esfoliazione. Usare in questo modo il guanto sarebbe utile anche per drenare i liquidi e contrastare gli inestetismi della cellulite. Prima della depilazione, sempre su pelle umida, permetterà di liberare i peli incarniti. Se vogliamo replicare a casa un trattamento tipico dell’Hammam, potremmo usare il savon noir.

Pelle come seta con un trattamento particolare

Il sapone nero marocchino sarebbe a base di olio di oliva e renderebbe liscia e luminosa la pelle. Applichiamolo sul corpo e poi massaggiamolo con il guanto Kessa. Risciacquiamo, tamponiamo e passiamo poi sulla pelle una crema idratante oppure olio di mandorle o Argan. Dopo l’uso dovremmo lavare per bene il guanto con acqua corrente fredda. Asciughiamolo all’aria e poi riponiamolo. Questo trattamento possiamo eseguirlo due o tre volte al mese.

La spugna Konjac deriverebbe da un tubero e sarebbe molto usata in Oriente. La troviamo ruvida e di varia grandezza. Al primo uso immergiamola per 10 minuti in acqua per ammorbidirla. In seguito saranno sufficienti pochi minuti. Premiamola tra i palmi e massaggiamo la pelle pulita e inumidita. Facciamo dei piccoli cerchi per liberare i pori dalle impurità o dai residui di creme e trucco. Dopo potremo sciacquarci e asciugarci normalmente. Possiamo eseguire questo trattamento delicato più volte durante la settimana. Dopo l’uso, laviamo per bene la spugna Konjac e lasciamo asciugare. Quando sarà tornata secca potremo conservarla.