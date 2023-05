Come snellire le gambe e combattere la cellulite? Ecco un rimedio naturale utile anche in casa

Si avvicina l’estate e stiamo pensando alla prova costume. Forse guardandoci allo specchio siamo insoddisfatte delle nostre gambe. Vorremmo magari snellirle un po’ e renderle toniche. Per non parlare degli inestetismi della cellulite. Potrebbero aiutarci alcuni rimedi, in particolare uno che possiamo usare anche in casa e in giardino.

Nessuno possiede la bacchetta magica della Fata Madrina di Cenerentola o la lampada di Aladino. Molti nostri desideri li dobbiamo realizzare con costanza e volontà. Anche per rendere più piacevole il nostro aspetto ci impegniamo in tanti modi. Lunghe sedute dal parrucchiere o dei vestiti adatti possono aiutarci.

Dalla primavera in poi scopriamo di più il nostro corpo. Magari indossiamo shorts, gonne e pensiamo all’estate e ai costumi da mettere. Forse ci chiediamo spesso anche come snellire le gambe e combattere la cellulite senza spendere molti soldi. Se il nostro inestetismo è lieve e causato principalmente dal ristagno di liquidi possiamo provare alcuni rimedi.

Come drenare i liquidi e aiutare il microcircolo

Potremmo migliorare l’aspetto delle gambe e sentirle più leggere con tisane drenanti al finocchio, betulla o al tarassaco. Ce ne sono anche per il microcircolo, come quella al mirtillo. Tra gli integratori ci sono vite rossa e centella. Alimentazione sana, movimento e l’assunzione di acqua potrebbero inoltre contrastare ritenzione idrica e gonfiore.

Per un trattamento casalingo drenante c’è un metodo particolare. Per effettuarlo avremo bisogno del sale inglese noto anche come sale di Epsom. Si tratterebbe del magnesio solfato eptaidrato. Scoperto nel Diciannovesimo secolo in Gran Bretagna a Epsom, da cui deriva il nome, si usa per diversi scopi. Rilasserebbe i muscoli fare un bagno mettendo circa due tazze di sale inglese in acqua calda. Potremmo aggiungere qualche goccia di olio essenziale di rosmarino o lavanda. Sarebbe utile contro i ristagni di liquidi con effetto riducente un bendaggio con questo sale.

Prima di qualsiasi trattamento esterno o interno con prodotti naturali o sali è sempre bene un consulto con il proprio medico, specialmente in presenza di allergie o patologie.

Come snellire le gambe e combattere la cellulite con il bendaggio

Procuriamoci delle garze di cotone. In un litro di acqua tiepida versiamo 300 g di sale di Epsom e mescoliamo. Le gambe devono essere ben pulite e magari preparate con un leggero scrub con olio di mandorle e zucchero o fondo di caffè. Laviamole poi e asciughiamole. Immergiamo adesso le bende nell’acqua salata, strizziamo leggermente e iniziamo ad avvolgere la zona da trattare. Lasciamo agire almeno 30 minuti. Nell’attesa stendiamoci su un divano o un materassino coperti da un telo di plastica. Mettiamo sulle gambe anche un plaid se si abbassa la temperatura. Togliamo il bendaggio e poi laviamoci. Sarebbe bene dopo fare un massaggio con una crema anticellulite.

Il sale inglese si potrebbe usare anche in casa per sbiancare pavimenti e piastrelle. Versiamo 4 cucchiai di solfato di magnesio e un po’ di detersivo per i piatti in un secchio d’acqua.

Nell’orto mettiamone qualche cucchiaio per litro e vaporizziamo le foglie. Allontanerebbe i parassiti e farebbe crescere meglio gli ortaggi, specialmente il pomodoro.

In giardino il sale di Epsom contribuirebbe alla produzione di clorofilla. Fiori e foglie potrebbero essere più rigogliosi spargendone un po’ nel terreno.