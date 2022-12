Pelle liscia e perfettamente levigata a Natale? Ecco gli alleati di bellezza da provare subito

Se vogliamo concederci una coccola e preparare la pelle a risplendere durante le feste, non c’è niente di meglio di uno scrub. È un vero e proprio alleato di bellezza che elimina le cellule morte e prepara la pelle alla depilazione e a ricevere i trattamenti estetici. Ecco alcune idee fai da te da realizzare con ingredienti di facile reperibilità.

Lo scrub illumina e tonifica la pelle eliminando tutte le impurità che vi si depositano. I granuli che contiene, sfregati sul corpo e sul viso, liberano i pori dalle impurità e stimolano la microcircolazione sanguigna. Eliminano le cellule morte e contrastano l’aridità della pelle, impedendo la crescita dei peli incarniti. Possiamo preparare uno scrub per il corpo con pochi ingredienti che abbiamo in casa e far risplendere la pelle durante le festività. Per il viso useremo una composizione diversa, più delicata e meno aggressiva.

Scrub esfoliante al bicarbonato

Pelle liscia e perfettamente levigata? Il bicarbonato è un potente esfoliante. Mescoliamolo con una crema idratante per il corpo dalla consistenza cremosa, tipo Nivea, fino ad ottenere un composto omogeneo. Ed ecco pronto il nostro scrub, per una pelle super vellutata. Spalmiamolo sul corpo con un massaggio energico durante la doccia, dopo il bagnoschiuma. Insistiamo sulle zone più soggette a secchezza, sui gomiti e sulle ginocchia, sui talloni e sulle spalle. L’azione esfoliante renderà la pelle liscia e compatta, priva di impurità e più luminosa. Alla fine sciacquiamo abbondantemente. Avremo la pelle pronta a spuntar fuori liscissima da vestiti eleganti e scollati.

Scrub per il viso ultra delicato

Con due cucchiai di olio di oliva, tre cucchiaini di zucchero di canna e un cucchiaio di miele possiamo preparare uno scrub delicato per il viso. Mescoliamo bene gli ingredienti fino a formare una crema omogenea. Spalmiamola sul viso una volta alla settimana per avere una pelle bellissima. Distribuiamo dolcemente il composto e massaggiamo con movimenti circolari. Facciamolo al mattino per iniziare la giornata alla grande e avvertire per tutto il giorno il piacere di una pelle vellutata al tatto. Insistiamo sulle zone più grasse del viso, sul mento, sulla fronte e ai lati del naso, dove i pori si ostruiscono e si depositano le impurità. Evitiamo le aree della bocca e degli occhi. Alla fine sciacquiamo con acqua tiepida.

Pelle liscia e perfettamente levigata? Il miele è un potente alleato

Se abbiamo la pelle grassa non useremo lo scrub all’olio d’oliva e miele, che è particolarmente indicato per le pelli secche e sensibili. Per una pelle lucida, con brufoli e punti neri, occorre una preparazione specifica che liberi la pelle dalle impurità. Questa volta useremo un cucchiaino di miele con uno di zucchero e uno di bicarbonato per esercitare un’azione più efficace. Mescoliamo bene e applichiamo sulla pelle con un massaggio delicato e movimenti circolari. Dopo qualche minuto, sciacquiamo abbondantemente.

Altra formulazione ancora per la pelle mista, spesso lucida e con punti neri, ma sensibile come la pelle secca. In questo caso occorre un composto che purifichi la pelle senza stressarla. Uniremo a un cucchiaio di bicarbonato un cucchiaio di yogurt naturale. Il bicarbonato ha proprietà antibatteriche, lo yogurt è un ottimo idratante. Mescoliamo con cura e applichiamo nel solito modo.