Potrebbe essere un Buon 2023 col nuovo Gratta e Vinci da 1 euro per brindare vincendo molti soldi

È uscito, da qualche giorno, l’ultimo Gratta e Vinci del 2022 cartaceo. Si chiama Buon 2023 e il nome sembra un augurio per chi gioca. Infatti, si paga solo 1 euro, ma possiamo vincerne fino a 10.000. Ed ecco come si gioca.

Non si ha il dato preciso, ma si può affermare che ogni giorno si comprano 5,5 milioni di Gratta e Vinci. Per far capire quanti italiani sperino di dare un calcio alla sfortuna e, in molti casi, alla povertà. Tutti ad inseguire il sogno di vincere una somma che possa sistemare la famiglia, per sempre.

Fosse così facile, saremmo tutti ricchi. Però, vincere alla lotteria istantanea è molto difficile. Infatti, è sempre ben presente il grave problema della ludopatia. Che è terribile e sulla quale occorre sempre vigilare, perché tante persone si sono rovinate la vita. E non solo la loro, ma anche quella dei loro cari.

I Gratta e Vinci sono cartacei o digitali e hanno vari prezzi, adatti per tutte le tasche

In ogni caso, sono tanti i Gratta e Vinci che escono in un anno. E non solo quelli cartacei, visto che ci sono anche quelli digitali. Insomma, mettendo insieme i tagliandi che si comprano in tabaccheria o in edicola e quelli grattati in rete, la scelta è davvero enorme. Tra questi, molti sperano di festeggiare un Magico Natale, col recente Gratta e Vinci.

E ce ne sono per tutte le tasche. Da 0,50 centesimi fino a 20 euro, ognuno può cercare la fortuna in base alle proprie possibilità. Anche se, in base al prezzo, cambia il premio massimo da vincere. Ad esempio, l’Antico Egitto può farci vincere 2mila euro. Ovviamente, giocando 1 euro, non potremmo sperare di vincere un premio identico a quello messo in palio in un tagliando da 20 euro.

Ecco il premio massimo che potremmo vincere col nuovo Buon 2023 che costa 1 euro

Dipende da quello che vogliamo noi. Se puntiamo a vincere una grossa cifra, dovremo pagare di più. Sempre facendo attenzione alla ludopatia, come detto. Ad esempio, potrebbe essere un Buon 2023 col nuovo Gratta e Vinci cartaceo da 1 euro, appena uscito.

Che non è solo un augurio di speranza. Il nuovo Gratta e Vinci da 1 euro si chiama Buon 2023. Ed è molto facile come meccanica di gioco. Anche se i giocatori vogliono sapere quanto potrebbero portare a casa. Il suo premio massimo è di 10.000 euro. Come detto, niente di complicato per capire se abbiamo vinto, oppure no. Si gioca così.

Potrebbe essere un Buon 2023 col nuovo Gratta e Vinci ed è facile giocarci

Semplicemente, dovremo grattare la scritta 2023. Come capire se abbiamo tra le mani un tagliando vincente? Molto semplice. Se troviamo 2 importi uguali vinceremo quell’importo. Nulla di complicato, insomma.

La cosa che, però, interessa è rispondere ad una domanda: quali sono le probabilità di vincita? Dunque, il premio massimo di 10.000 euro lo vince 1 ogni 5.040.000 biglietti. Insomma, le possibilità sono quasi minime. Invece, 1 biglietto ogni 8,82 è vincente premi superiori a 1 euro. Ovvero, dai 2 euro in su.