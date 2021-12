L’anno scorso la parola più usata, non solo dagli italiani ma da tutto il Mondo, era “igienizzazione”. L’abbiamo sentita praticamente ovunque. In radio, alla TV, nei negozi, nei supermercati. Ci raccomandavano di igienizzare per bene le mani e di disinfettare la casa.

Quest’anno la prassi non è cambiata di molto. Nonostante ci siano meno restrizioni, le regole fondamentali da seguire dettate dal Ministero della Salute restano invariate: mascherina, distanziamento sociale e igienizzazione delle mani e della casa.

Infatti quando siamo al supermercato, ormai scegliamo, nella maggior parte dei casi, quei prodotti per la pulizia della casa che, oltre a profumare e a mantenere pulito, riportano la dicitura “disinfettante”. Dal 2020 questi prodotti hanno visto un aumento esponenziale delle vendite e i consumatori hanno avuto la possibilità di testare diversi prodotti per la casa.

In più, avere tutte le superfici della cucina e del bagno brillanti e igienizzate è un obiettivo che accomuna tutti. Lo “splendido splendente”, e aggiungeremmo disinfettato, è possibile tramite alcuni prodotti? La risposta è affermativa, poiché ci ha pensato Altroconsumo a stabilirne una lista. Ottimi come disinfettanti, questi prodotti faranno brillare pavimenti e superfici che saranno anche igienizzati alla grande.

La classifica

Nella classifica dei disinfettanti ottimi per la casa vi sono gli sgrassatori. Questi sono molto utili nella pulizia perché, come dice la parola stessa, si occupano di sgrassare via lo sporco per una lucidatura a prova di specchio.

Ma non è finita qui perché gli sgrassatori sono in grado anche di igienizzare le superfici della cucina e del bagno, stanze particolarmente delicate, nonché farle brillare come diamanti. Al primo posto in classifica è stato premiato lo “Chanteclair Sgrassatore Universale al profumo di Marsiglia” (70), definito di ottima qualità con prezzo medio di 2,95 euro. Al secondo posto vi è “Esselunga Sgrassatore Marsiglia” (67) di buona qualità con prezzo medio di 1,85 euro. E al terzo “W5 Sgrassatore Universale al profumo di Marsiglia della LIDL” (62) di buona qualità definito come ottimo acquisto al prezzo medio di 1,39 euro.

Per far brillare i pavimenti, invece, sono stati condotti dei test anche sui detersivi per pavimenti. E la classifica, data sempre da Altroconsumo, ha fornito i seguenti risultati.

Ottimo acquisto e ottima scelta green “Coop Vivi Verde Detersivo Pavimenti” (89) al prezzo medio di 1,35 euro, definito di buonissima qualità. Segue “Esselunga Casa Lavanda” (79) sempre di ottima qualità al prezzo medio di 1,25 euro. E infine “Esselunga Per chi ama la natura Pavimenti ipoallergenico” (77) come ottima scelta green e qualità al prezzo medio di 1,35 euro.

Ovviamente, tutti questi prodotti non ne escludono altri presenti sul mercato.

