In un qualunque pasto non esistono seconde portate migliori di quelle a base di carne. Sebbene ciò un tempo venisse considerato una rarità, oggi fa parte della dieta di tutti ed è un immancabile alimento per qualunque tavola che si rispetti. Soffici e succosi all’interno, sono questi i fantastici involtini da provare almeno una volta nella vita. E allora, mettiamoci subito ai fornelli!

Tutto il necessario per i buonissimi involtini carciofi e prosciutto

8 fettine di fesa di vitello (da 75 gr);

2 carciofi;

60 gr di prosciutto crudo;

40 gr di parmigiano a scagliette;

1 cipolla;

1 spicchio di aglio;

20 gr di farina 0;

1 limone bio;

200 gr di passata di pomodoro;

8 cl di vino rosso;

100 ml di brodo vegetale;

basilico fresco;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

Per prima cosa laviamo i carciofi, eliminandone le foglie esterne più dure e tagliandone via le punte. Dividiamoli in quattro pezzi, eliminiamo la parte centrale stopposa e tagliamo a fettine sottili per poi immergere in acqua e succo di limone.

Nel mentre, facciamo soffriggere l’aglio per 2 minuti in una padella antiaderente con un filo d’olio. Una volta dorato per bene aggiungiamo i carciofi, saliamo e lasciamo cuocere per 5 minuti, versandoci un poco d’acqua quando necessario. Spegniamo il fuoco, insaporiamo il tutto con qualche foglia di basilico tritato e una grattugiata di scorza di limone.

Prima di continuare la preparazione, sfibriamo le fettine di vitello con un batticarne, facendo però attenzione a non danneggiarle troppo. Una volta pronte, posizioniamoci sopra le fette di prosciutto tagliato a pezzetti, il composto di carciofi e le scaglie di parmigiano. Arrotoliamo poi gli involtini e leghiamoli per bene con dello spago da cucina per evitare che il ripieno fuoriesca. Diamogli una leggera infarinata esterna e mettiamo il tutto da parte a riposare.

A questo punto sbucciamo la cipolla, tritiamola e facciamola appassire con un filo d’olio per 5 minuti a fuoco basso. Alziamo la fiamma e aggiungiamo in padella gli involtini facendoli dorare uniformemente per un paio di minuti.

Saliamo, pepiamo il tutto e facciamo sfumare gli involtini con un goccio di vino. Dopo aver abbassato il fuoco, aggiungiamo la passata di pomodoro e cuociamo per circa 10 minuti con il coperchio a metà. Durante la cottura, aggiungiamo poi il brodo caldo a mestolate e, verso fine cottura, regoliamo di sale.

Una volta pronti, serviamo gli involtini con la salsa ottenuta e magari con un contorno di verdure a scelta.

