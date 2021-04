Prendersi cura di noi stessi è il segno indicativo per volerci bene. La cura del viso, delle mani e del corpo è importante sia dal punto di vista estetico che a livello salutare. In questo articolo, ci occuperemo dei consigli su come fare favolose maschere di bellezza fai da te per ringiovanire viso, mani e corpo.

Per il viso

Dare luminosità alla pelle: una crema ottenuta mescolando miele e succo di limone. Oppure una crema ottenuta mescolando succo di limone e tuorlo d’uovo. Oppure fare bollire una mela nel latte, tagliarla e passarla sul viso.

Far ringiovanire la pelle: un impacco di foglie fresche di erba Sofia. Oppure tagliare a fettine sottili un limone da applicare sul viso proteggendo gli occhi. O applicare a fettine sottili un cetriolo. Oppure una maschera al miele.

Ridurre le rughe del viso: una maschera di bietola e olio di mandorle dolci. Oppure una crema ottenuta dalla combinazione dell’uovo e del succo di limone.

Tonificare la pelle del viso: una maschera di frutti con miele. Oppure una maschera di polpa di carota e panna fresca. Oppure una maschera di noci e latte.

Per quanto riguarda la cura delle mani

a) proteggere le mani: immergere le mani in acqua calda salata e poi spalmare l’olio di mandorle dolci;

b) idratare: la pappa di avena;

c) la cura della mani gonfie: farina di mais e crusca;

d) eliminare le macchie provocate dalla nicotina: succo di limone.

Le soluzioni per il corpo

Per avere una pelle lucida, tonica e morbida bisogna eseguire dei piccoli consigli quotidiani da fare sia prima che dopo il bagno. È utile spalmare su tutto il corpo almeno un’ora prima del bagno l’olio di mandorle dolci. Dopo il bagno, invece, una lozione di betulla e picchiettare con il borotalco tutte le zone sottoposte a sfregamento, quindi ascelle, inguine, interno coscia.

Ecco i consigli su come fare favolose maschere di bellezza fai da te per ringiovanire viso, mani e corpo.