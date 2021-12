Sarà forse per il fatto che le scarpe da ginnastica bianche stanno bene praticamente con tutto che non possiamo fare a meno di averne un paio. Già, perché dai jeans ai pantaloni più eleganti, questa calzatura sembra non essere mai fuori tema. Tuttavia dato il largo impiego che ne facciamo le sneakers ingialliscono e si macchiano alla velocità della luce.

Quando questo accade esistono alcuni piccoli segreti per farle tornare bianche candide ma attenzione agli errori che potrebbero rovinarle per sempre.

Imperdonabili errori

Quando le scarpe diventano macchiate la tentazione di metterle dentro la lavatrice è davvero forte. Tuttavia questo potrebbe essere l’ultimo ballo che concediamo alle nostre scarpe dato che le alte temperature e la centrifuga potrebbero rovinarle. Se proprio non possiamo farne a meno non dovremmo superare i 30° e non utilizzare mai l’asciugatrice.

È inoltre sconsigliabile lasciare le scarpe esposte in terrazzo o in balcone dal momento che i raggi del Sole saranno responsabili del loro ingiallimento.

Detto questo è del tutto normale che le scarpe bianche riportino qualche macchia ma quando compaiono sarà indispensabile agire in fretta. Vediamo come.

Oltre ad aceto e dentifricio, ecco come sbiancare efficacemente scarpe da ginnastica bianche macchiate e ingiallite

Prima di tutto urge fare una distinzione tra scarpe di tela e scarpe di pelle o simil-pelle.

Le prime possono essere trattate più facilmente, dato il materiale di composizione, strofinando sulle macchie con dell’acqua ossigenata. Questo primo passaggio aiuterà a sciogliere le macchie e, una volta fatto questo, mettiamole a mollo in acqua e bicarbonato per un’ora. Risciacquiamo abbondantemente per delle scarpe di nuovo candide. Per le suole ingiallite invece ci serviremo di un comune sgrassatore con il quale rimuoveremo le macchie di sporco e doneremo nuova luce alle scarpe.

Scarpe di pelle

Quando invece la scarpa non è composta in tela servirà fare maggiore attenzione. Quello che fa al caso nostro è la gommapane o gomme “magiche” indicate per materiali delicati. Queste gomme sono facilmente reperibili in negozi di scarpe, fai da te e supermercati. Le gomme funzionano efficacemente rimuovendo macchie di sporco su materiali in pelle e scamosciati.

Se però non disponessimo di questo strumento possiamo armarci di uno spazzolino e del sapone di Marsiglia per raggiungere agevolmente ogni macchia e sfregarla via.

Cosa fare con i lacci

Infine anche i lacci dovrebbero essere lavati fuori dalla lavatrice che rischierebbe di rovinarli. Meglio tenerli a mollo nella in acqua e poca candeggina per sbiancarli rapidamente.

Quindi oltre ad aceto e dentifricio, ecco come sbiancare efficacemente scarpe da ginnastica bianche macchiate e ingiallite.

