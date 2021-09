Tornati dalle vacanze la nostra pelle appare spenta e disidratata. Cominciamo a comparire solchi e squame che ci fanno sembrare dei pesci. Il nostro corpo ci sta sicuramente dicendo qualcosa. E l’alimentazione è sicuramente un nodo importante. In estate abbiamo preferito cibi che favorivano l’abbronzatura. In autunno la situazione cambia.

Per questa ragione, la pelle di tutto il corpo col primo freddo è secca e spenta. Infatti, nella stagione fredda il corpo ha bisogno di alimenti che lo proteggano. La produzione di frutta e verdura stagionale ci viene incontro. Basta sapere quale scegliere. E si può avere una pelle idratata e luminosa con 2 alimenti autunnali eccezionali e ricchi di vitamina A e C. Non avremo bisogno di acquistare creme costosissime. Basterà andare al mercato e comprare per pochi euro questi due ortaggi. Scopriamo insieme le loro proprietà benefiche. Sullo stesso argomento potrebbe essere interessante leggere l’articolo: “Come lavarsi il viso per avere una pelle protetta, luminosa e senza rughe”.

Pelle idratata e luminosa con 2 alimenti autunnali eccezionali e ricchi di vitamina A e C

La regina dell’autunno è la zucca. Sebbene considerato un alimento povero, la zucca contiene tantissimi nutrienti. Oltretutto, è un’ottima scelta per chi si vuole prendere cura della propria pelle. Infatti, la zucca è ricca di vitamina A e Retinolo. Entrambi questi principi nutrono la pelle dall’interno e proteggono la vista. In più la zucca contiene carotenoidi e vitamina C che riparano i tessuti e rinforzano il collagene. Per la bellezza della pelle sono rilevanti il selenio e il manganese. Queste due componenti della zucca sono degli antiossidanti fantastici.

Il secondo alimento è un frutto. Parliamo del melograno che è capace di nutrire la pelle dall’interno. Grazie alla vitamina C e ai polifenoli, il melograno protegge l’epidermide e favorisce la rigenerazione cellulare. Infatti, 1uesto frutto è perfetto per chi ha problemi di rughe. Non per niente viene spesso utilizzato come base nelle creme anti-age. Particolarmente adatto a chi ha la pelle secca, aiuta a idratarla in profondità. Inoltre, un consumo quotidiano di melograno rende la pelle più elastica e ne migliora la tonicità.

Infine, sia la zucca che il melograno contrastano i segni del tempo e del sole (rughe, iper pigmentazione, macchie). Dopo le lunghe esposizioni estive ai raggi UV, le sostanze contenute in questi due alimenti aiutano a ringiovanire la pelle. In questo modo si ricreano le condizioni per avere una pelle idratata, mai opaca e sempre luminosa e liscia al tatto.