Dal look formale per l’ufficio a quello più romantico per una cena a due: c’è un capo versatile e sicuro, capace di dare quel tocco in più al classico tubino o sdrammatizzare un abito elegante. Stiamo parlando della giacca. Le tendenze per il prossimo autunno-inverno la vedono ancora una volta protagonista assoluta. Soprattutto in questi primi giorni autunnali, quando per il cappotto è ancora troppo presto, le giacche sono il capo perfetto per proteggersi dai primi freddi e per regalare eleganza e comodità a tutti gli outfit femminili. In particolare, quest’autunno non potremo fare assolutamente a meno di questo capo.

I tailleur femminili

Nato per il guardaroba maschile, il tailleur è diventato ben presto uno dei capi simbolo dell’emancipazione femminile, seducente ed elegante. I primissimi tailleur vennero usati come tenute da equitazione. Ed è solo agli inizi del Novecento che il tailleur prende le fattezze che conosciamo oggi. Con gonna all’altezza del ginocchio e una giacca più morbida. Inizia a far parte del guardaroba della donna, che lo utilizza per andare al lavoro. Negli anni Settanta, sempre più spesso la gonna lascia spazio ai pantaloni. Una scelta che accentua ancora di più lo stile androgino. Salvo poi tornare super femminile negli anni Novanta con le gonne che si accorciano fino a diventare mini. Che sia strutturato, morbido, con la gonna o con il pantalone, il tailleur continua a cambiare senza mai perdere la sua essenza elegante e forte allo stesso tempo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quest’autunno non potremo fare assolutamente a meno di questo capo

E anche per la stagione appena iniziata, la giacca la farà da padrona. Si potrà indossare con pantaloni di tutti i tipi, gonne e anche abiti super femminili. E la notizia positiva è che potremo attingere in prestito direttamente dal guardaroba del fidanzato, del marito e del papà e scegliere tra pied de poule, principe di Galles e spigato. Sì, perché l’importante è che siano oversize, abbinate a look multistrato o, perché no, anche come abito. E si indossano sia con comodi jeans a vita alta, con eleganti pantaloni neri o con miniskirt per un richiamo alla moda anni Sessanta.

Di lana, colorate o a stampa, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta. Dalla versione “back to school” che trae ispirazione dal mondo dei college alla fantasia floreale con nuances pastello, perfetti da abbinare a vestiti in seta. Dall’intramontabile giacca di pelle che ritorna nella versione biker jacket fino al look total white, ormai sdoganato da essere una scelta esclusivamente estiva, è capace di donare un tocco di raffinatezza a chi la indossa anche nella stagione più fredda dell’anno.