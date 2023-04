Pulizie di casa in poco tempo e senza stress o fatica: ecco il metodo buddista di Keisuke Matsumoto e 5 illuminanti consigli

Il metodo buddista per fare le pulizie casalinghe in poco tempo e senza stress o fatica - proiezionidiborsa.it

A nessuno piace pulire casa. Eppure, modificando l’atteggiamento con cui lo facciamo potremmo cominciare a trovare quest’attività molto più piacevole e impiegare meno tempo per svolgerla. Come? Proviamo con il metodo buddista consigliato da Keisuke Matsumoto, autore di un illuminante libro.

Tutti abbiamo delle cose che non amiamo fare. Molto probabilmente tra queste rientrano le pulizie casalinghe. Eppure dobbiamo farle se vogliamo vivere in un ambiente pulito. Procrastinare non porta a niente di buono e anzi può rendere quest’attività ancora meno piacevole del normale.

Se vogliamo fare le pulizie di casa in poco tempo e senza stress o fatica possiamo provare ad applicare i consigli dei monaci buddisti. Questi ultimi ci consentiranno di farlo a cuor leggero e magari trovando anche piacere nel svolgere un’attività così noiosa e pesante. Scopriamo quali sono.

Pulisci al mattino

Il metodo buddista prevede di fare le pulizie di casa in un momento specifico della giornata e cioè al mattino. Anzi, deve essere addirittura la prima cosa che ci accingiamo a fare dopo esserci svegliati. Meglio ancora se lo facciamo quando tutti gli altri membri del nucleo familiare o i nostri conviventi dormono ancora.

In questo caso, accertiamoci di non usare l’aspirapolvere onde evitare di svegliare involontariamente qualcuno.

Apri le finestre prima di cominciare

L’aria fresca ci rivitalizzerà e ci permetterà di svolgere le pulizie di casa con molto più piacere del solito. In questo modo saremo anche più efficienti e impiegheremo meno tempo nel farle.

Fai ordine prima di andare a dormire

Prima di andare a dormire dovremmo sempre riordinare un po’ casa e buttare tutti i rifiuti che abbiamo accumulato. In questo modo avremo molto meno lavoro da fare il giorno dopo e cioè quando ci sveglieremo.

Fate le pulizie a turno

Sembra scontato eppure non lo è, ma non dovrebbe mai essere una sola persona ad occuparsi delle pulizie di casa. Tutti i conviventi dovrebbero infatti occuparsene, così come tutti i monaci buddisti contribuiscono alla pulizia del tempio.

Pulizie di casa in poco tempo e senza stress o fatica: presta attenzione a ciò che stai facendo

I consigli che abbiamo illustrato fin ora sono di natura pratica. Questo, invece, è molto meno concreto ma non meno utile. Quando laviamo i pavimenti non dovremmo pensare ad altre cose, come i mille impegni che ci aspetteranno nel resto della giornata. Dovremmo concentrarci su quello che stiamo facendo. Vivendo “qui e ora” avremo modo di trovare molto più piacevoli attività quotidiane come, appunto, la pulizia.

Secondo i monaci buddisti dovremmo inoltre imparare a rispettare le cose che ci circondano. In questo modo ne comprenderemo il valore e troveremo molto più piacere nell’occuparci della loro manutenzione e quindi nel pulirle.

Lettura consigliata

Basta cattivi odori in casa e puzza di fogna in bagno: cosa dicono i forum sulle pulizie per risolvere il problema