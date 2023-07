Pelle fantastica e liscia come la seta con il trucchetto che usava Cleopatra: ottimo anche contro le smagliature

La regina Cleopatra era una donna bellissima che amava prendersi cura del suo corpo. Utilizzava dei trucchetti che la rendevano bella ed affascinante. Un prodotto in particolare, ancora oggi, è usato per tonificare ed elasticizzare la pelle. Ecco di cosa si tratta.

Riservare delle particolari attenzioni alla cura del proprio corpo è importante non solo per motivi estetici. Infatti, soprattutto in estate, con l’esposizione al sole, l’epidermide necessita di trattamenti specifici e costanti.

È anche fondamentale non farsi mancare l’apporto di determinate vitamine, utili alla salute dell’organismo ma anche a quella della pelle. Ad esempio, la vitamina C non solo aumenterebbe le difese immunitarie, ma stimolerebbe anche la produzione di collagene.

La vitamina A, invece, combatterebbe i segni dell’età e l’invecchiamento. Quindi, cerchiamo di portare in tavola alimenti ricchi di sostanze benefiche.

Ma è anche corretto, idratarsi in modo adeguato. Non dimenticare di bere almeno 2 litri di acqua al giorno.

Prendersene cura ogni giorno

Naturalmente per una pelle bella e sana devi anche seguire una beauty routine specifica. Esfoliazione, detersione, idratazione, pulizia, ecc.

Usa i prodotti di bellezza adatti alla tua pelle. Sieri, creme, oli naturali e così via. E in estate, anche una crema solare che aiuta a proteggere l’epidermide dai raggi nocivi del sole. Prevenendo, così, non solo rughe e macchie ma anche alcune malattie pericolose.

Pelle fantastica e liscia come la seta: usa il prodotto che amava la regina Cleopatra

Tra i prodotti perfetti per la pelle, ne esiste uno in particolare che ha origini antichissime. Un olio che veniva utilizzato già dagli antichi egizi. Si narra che la bellissima Cleopatra lo usasse per tonificare l’epidermide. Sappiamo tutti quanto questo popolo fosse estremamente avanzato anche in ambito di prodotti di bellezza.

La regina Cleopatra era una cultrice del benessere dei capelli e del corpo. Ad esempio, si dice che amasse fare il bagno nel latte di asina per ammorbidire e rendere la pelle perfetta.

Ma si narra anche che la regina utilizzasse l’olio di mandorle. Un prodotto fantastico, ancora oggi molto usato per prendersi cura dell’epidermide.

L’olio è ottenuto dalla spremitura a freddo delle mandorle. È impiegato per le sue proprietà elasticizzanti e idratanti. Un prodotto versatile e che ha un odore molto delicato.

L’olio di mandorle è anche utilizzato dalle donne in gravidanza, perché aiuta a prevenire le smagliature. Massaggiato nei punti critici, può dare degli ottimi risultati.

Un prodotto perfetto anche per struccare e curare i capelli

L’olio di mandorle può essere usato come struccante. Ottimo per eliminare ogni traccia di sporco ed impurità dal viso e per rendere la pelle fantastica e liscia come la seta. Ma è anche perfetto anche per praticare dei massaggi rilassanti. Lasciati coccolare dalla sua texture leggera e dal profumo delicato.

Ma sai che l’olio di mandorle è anche consigliato per la bellezza dei capelli? Li rende lucidi e luminosi, ma permette anche di farli crescere più forti. Un olio perfetto da usare per trattare il cuoio capelluto irritato.