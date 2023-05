Capelli leggerissimi e voluminosi dalle radici alle punte grazie al semplice rimedio di Bianca Balti: niente piastra o ferro

I capelli fini e sottili sono davvero ingestibili. Non tengono la piega e si appiattiscono velocemente. Se non riesci mai da avere una chioma voluminosa, allora prova questo fantastico rimedio. Ce lo svela la bellissima modella Bianca Balti. Un metodo old style, ma che si rivela davvero efficace. Vediamo di cosa si tratta.

Se hai i capelli fini e sottili sai benissimo quanto sia difficile renderli voluminosi. Alle volte sembra proprio impossibile ricreare quelle bellissime onde o quei ricci che si vedono sulle riviste o sui social. E quando riesci ad ottenerli, l’effetto svanisce dopo pochissime ore, anche se hai utilizzato piastra, ferri e altri strumenti.

Ma il problema dei capelli fini è proprio quello di perdere volume velocemente e appiattirsi alle radici.

Come prendersi cura dei capelli fini e cosa usare

Prendersi cura dei capelli è fondamentale. È necessario utilizzare dei prodotti specifici per evitare di appesantirli e usare il phon e la piastra ad una temperatura non troppo alta.

Inoltre, i capelli fini tendono anche a sporcarsi più facilmente. Quindi diventa ancora più importante scegliere dei prodotti che non li aggrediscano ulteriormente.

Prediligiamo quelli volumizzanti e dalla texture molto leggera.

Dopo aver lavato i capelli, tamponiamoli per eliminare l’acqua in eccesso. Il modo migliore per renderli gonfi è quello di asciugarli a testa in giù. Infatti, l’aria solleverà le radici e il risultato sarà una chioma bella e voluminosa. Un consiglio: evitiamo di tenere il phon molto vicino ai capelli e usiamo un diffusore.

Capelli leggerissimi e voluminosi dalle radici alle punte: ti svelo il segreto di Bianca Balti

Anche molte celebrities hanno dichiarato di essere stufe dei capelli senza volume e che si appiattiscono velocemente.

Ad esempio, la bellissima modella Bianca Balti ha una chioma difficile da tenere a bada.

Classe 1984, la top model è uno dei volti più conosciuti della moda. Ha calcato le passerelle più importanti del Mondo e sfilato per i brand più conosciuti.

Mamma di 2 bellissime bambine, la Balti è un’icona di eleganza e raffinatezza. Ma anche lei non riesce a gestire i suoi capelli fini, che si appiattiscono velocemente.

Come risolve il problema?

Attraverso un video caricato sul suo profilo Instagram, la supermodella svela il segreto che si cela dietro la sua acconciatura voluminosa.

Niente piastre o ferri, ma dei semplici bigodini. Una soluzione di altri tempi che, ancora oggi, risulta valida ed efficace.

Oltre a rendere la chioma gonfia, i bigodini creano delle onde perfette. Possiamo asciugare i capelli naturalmente oppure, se abbiamo poco tempo, usare il phon.

Utilizziamo degli spray o delle mousse volumizzanti da applicare sulle radici.

I passaggi fondamentali

Ma come avere capelli leggerissimi e voluminosi dalle radici alle punte usando solo i bigodini?

Il procedimento è molto semplice. Dividiamo la chioma in ciocche e arrotoliamo i capelli attorno al bigodino fino alla radice.

Bisogna prenderci un po’ la mano, ma in pochi e semplici passaggi otterremo un’acconciatura davvero straordinaria.