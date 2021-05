L’estate è vicina e il caldo è tornato a farla da padrone. Per alcuni le prime tintarelle sono già iniziate e il sogno di un’abbronzatura perfetta può finalmente diventare realtà.

Chi non vorrebbe una pelle perfettamente colorita da sfoggiare in spiaggia, senza l’ombra di una scottatura? L’olio abbronzante potrebbe fare al caso nostro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In commercio ce ne sono tanti, ma hanno un costo e bisogna fare attenzione a ciò che contengono. Per fortuna è possibile realizzare una soluzione abbronzante anche da casa. Senza spendere un centesimo e con gli ingredienti a portata di mano.

Ecco perché avremo tutti una pelle dorata e a prova di sole con questi 3 incredibili oli abbronzanti naturali a costo zero.

Olio abbronzante alla carota per una pelle idratata e seducente

Ingredienti:

due carote

un bicchiere di olio di semi di girasole

Si lavano e si sbucciano le carote. Quindi si tagliano ai lati e si grattugiano per bene. Successivamente si mettono in un barattolo con l’olio di semi di girasole. Si mescola il tutto, poi si lascia riposare per circa 10 giorni in un luogo buio e asciutto. L’olio arancione che si formerà andrà filtrato e versato in un contenitore spray da spruzzare sulla pelle.

Olio extravergine di oliva e limone per un’abbronzatura esagerata

Ingredienti:

succo di un limone

½ bicchiere di olio evo

Si versa l’olio di oliva e il succo del limone in una bacinella. Poi si mischia bene con un cucchiaio, fino a che non si sarà formata una soluzione densa e omogenea. Da spalmare sul corpo all’occorrenza.

Pelle bella e profumata con l’olio al cocco

Ingredienti:

due cucchiai di olio di cocco

due cucchiai di burro di cacao

un bicchiere di olio di sesamo

Si mettono gli ingredienti in un pentolino e si fanno cuocere a bagnomaria per qualche minuto. Si travasa il composto in un vasetto e si applica sulla cute quando serve. Pelle dorata e a prova di sole con questi 3 incredibili oli abbronzanti naturali a costo zero.

Qualche accorgimento utile

Si consiglia di utilizzare gli abbronzanti naturali sempre dopo aver applicato l’apposita crema protettiva, prima di esporsi al sole. Conserviamoli al massimo per due mesi, al fresco e in un luogo senza luce. In caso di allergie, prima di applicare il prodotto è sempre indicato rivolgersi al medico competente.