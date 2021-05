Il tiramisù è un dessert che non ha bisogno di presentazioni. La ricetta la conoscono ormai molti, e alcuni ne hanno fatto il loro piatto forte. A volte però riproporre la stessa ricetta può essere un po’ ripetitivo. Per questo, abbiamo pensato a un tiramisù delizioso per grandi e piccini utilizzando questo goloso sostituto ai classici savoiardi e che tutti vorranno imitare.

Ingredienti

a) 2 tubi di biscotti Oreo;

b) 4 uova;

c) 120 gr zucchero;

d) 500 gr mascarpone;

e) 3 caffè;

f) 10 gr cacao in polvere.

Preparazione

Il procedimento per la preparazione del tiramisù rimane abbastanza vicino alla tradizione. Montiamo le uova insieme allo zucchero con delle fruste elettriche. Questo ci farà risparmiare tempo ed energie. Il risultato che dobbiamo ottenere è una crema spumosa e biancastra. Se vogliamo, possiamo sostituire lo zucchero semolato con quello in polvere. In questo modo sarà più facile amalgamare gli ingredienti.

Alla crema di zucchero e uova dobbiamo aggiungere tutto il mascarpone. Amalgamiamo il tutto con una spatola cercando di mantenere la leggerezza delle uova. Così, in pochi minuti la nostra crema per il tiramisù è pronta. Passiamo adesso allo strato tipicamente riservato ai savoiardi. Invece di questo classico biscotto utilizzeremo i biscotti oreo. Questi sono dei biscotti croccanti che contengono una deliziosa crema alla vaniglia. Noi però dobbiamo comportarci esattamente come faremmo con i savoiardi. Prepariamo tre caffè espressi e lasciamoli raffreddare in una ciotola dai bordi bassi. Poi bagniamoci biscotti oreo per qualche secondo. Posizioniamoli sul fondo della teglia e procediamo a creare i classici strati. Se dobbiamo offrire il nostro tiramisù a dei bambini o a qualcuno che non apprezza il caffè, possiamo sostituirlo con del latte. Per rendere il tutto ancora più goloso, potremmo anche immergere gli oreo nel latte con cacao.

In ogni caso, il cacao in polvere ci servirà per guarnire l’ultimo strato di mascarpone. Ricordiamoci che possiamo sempre sbizzarrirci con la fantasia, utilizzando anche delle gocce di cioccolato o della granella di nocciola. In questo modo otterremo un tiramisù delizioso per grandi e piccini utilizzando questo goloso sostituto ai classici savoiardi e che tutti vorranno imitare.

Se invece cerchiamo la ricetta per un tiramisù creativo ma anche fresco e leggero, questa è quella adatta.