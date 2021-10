La pelle del nostro volto è un fondamentale biglietto da visita e certamente molti di noi tengono a quest’area del corpo in particolare. Infatti, mostrare al mondo una pelle liscia e splendente non è cosa da tutti. Per ottenere questo risultato dobbiamo armarci di pazienza e dobbiamo scovare alcuni rimedi (anche naturali) che possano fare la differenza. In questo nostro precedente articolo avevamo suggerito come realizzare una buonissima maschera seguendo i consigli delle nonne.

Pelle del viso distesa e luminosa anche dopo i 50 con questo ingrediente che quasi tutti abbiamo già a casa

Oggi ci concentreremo su un ulteriore rimedio naturale che potrebbe tornarci davvero utile e che potrebbe restituire vitalità al nostro viso. Si tratta del rosmarino. Molti di noi possiedono già quest’erba aromatica nella propria dispensa. Ma se così non dovesse essere, nessun problema. Sarà facilissima da trovare. Ora, vediamo come usarla per una maschera fai da te per il nostro volto. Per prima cosa, prepariamo il nostro decotto. Quindi, prendiamo subito gli aghi di rosmarino, che saranno l’ingrediente principale della nostra maschera fatta in casa. Successivamente, versiamoli in una pentola con un bicchiere d’acqua e lasciamo su fiamma lenta per 5 minuti circa. Quando sarà trascorso il tempo necessario, filtriamo la soluzione e aggiungiamo come ultimo ingrediente un cucchiaio di yogurt.

Ecco gli ultimi passaggi

Ora ci rimangono gli ultimi step. Mescoliamo con cura e attenzione gli ingredienti e, una volta amalgamati, stendiamo delicatamente la maschera sul viso dopo aver utilizzato un detergente. Lasciamo in posa per circa 20 minuti e risciacquiamo con acqua tiepida. Perciò, ecco come avere una pelle del viso distesa e luminosa anche dopo i 50 con questo ingrediente che quasi tutti abbiamo già a casa.

Attenzione però, ci sono delle importanti informazioni da evidenziare prima di concludere l’articolo. Infatti, questa maschera è basata sulla conoscenza popolare e, come specificato già in precedenza, si tratta di un rimedio della nonna. Questo vuol dire, in poche parole, che non c’è un consiglio medico o dermatologico alla base. Si tratta semplicemente di una soluzione naturale che va avanti di generazione in generazione. Quindi se dovessimo volerla provare, cerchiamo di capire se non siamo allergici a nessun ingrediente e notiamo quali tipi di risultati può avere sul nostro viso.

