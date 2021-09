Ottenere un volto fresco e rilassato dopo una certa età non è esattamente un gioco da ragazzi. E non solo a causa dell’avanzare degli anni. Anzi, le rughe dell’età sono accessori da portare con grande orgoglio e vanto. Il problema è che lo stress della vita quotidiana può spesso travolgere. E questo, in modo inevitabile, si vede tantissimo anche sul volto. Per questo motivo, però, dobbiamo adoperarci in qualche modo e tentare di sfruttare ciò che la natura ci offre.

Di questo avevamo già parlato nel nostro precedente articolo “Apparire sempre più giovani e mai stressati con un contorno occhi naturale da fare direttamente a casa”. E se questa prima indicazione non dovrebbe convincerci del tutto, ne possiamo trovare un’altra in “Per avere un viso luminoso e brillante, basta seguire questo piccolo trucco quando applichiamo il make up”. Ma i consigli non finiscono mai e oggi ne offriamo un altro piuttosto interessante.

Viso giovanissimo e splendente anche dopo i 50 anni con questo inaspettato ma grandioso ingrediente naturale

C’è un ingrediente in particolare di cui vorremmo parlare oggi che sicuramente catturerà la nostra attenzione. Questo servirà a donare luminosità al nostro volto e a farci sembrare più fresche, giovani e allegre. Si tratta niente di meno che dell’olio di semi di canapa. Infatti, potremo ottenere un viso giovanissimo e splendente anche dopo i 50 anni con questo inaspettato ma grandioso ingrediente naturale. Ma l’olio di canapa dovrà accompagnarsi anche ad altri ingredienti per donarci il risultato sperato. Ecco, quindi, come preparare la nostra soluzione di bellezza casalinga che renderà il nostro volto fresco e riposato.

Ecco come realizzare il nostro siero naturale in poche e semplici mosse

In una ciotola, versiamo come prima cosa 30 ml di olio di semi di canapa. Ora, aggiungiamo 4 gocce di olio di legno di sandalo e mettiamo assieme anche 5 ml di olio di germe di grano. Questi tre ingredienti, uniti, potranno dare vita alla nostra soluzione per far sembrare il volto più giovane. Mescoliamoli accuratamente, così da ottenere un composto omogeneo e mettiamoli sul viso, lasciando agire per pochi secondi. Per conservare il nostro siero naturale, poi, ci basterà metterlo in una bottiglia chiusa, ricordando di riporla in un luogo fresco e con poca luce.

Prima di chiudere, però, dobbiamo fare qualche appunto. Quello che abbiamo consigliato è un rimedio della nonna o casalingo, se così preferiamo chiamarlo. Quindi non c’è consiglio medico dietro questa soluzione. Pertanto, se sapessimo di essere allergici o intolleranti a qualsiasi degli ingredienti, evitiamo di mettere in atto questa soluzione. E se dovessimo avere dubbi sulla reazione della pelle, non applichiamo questo siero sul viso ma proviamolo prima su una piccola area del dorso della mano.

