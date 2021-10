Ci sono frutti orientali che in Italia hanno riscosso molto successo. Per esempio, la nespola ha avuto talmente tanta considerazione che in Europa è un frutto ormai ordinario e comune. Anche l’albero del caco proviene dalle zone asiatiche, arrivato in Italia intorno al 1800 e coltivato fin da subito.

Entrambi sono prodotti particolarmente gustosi e dolci, che in determinanti periodi dell’anno riempiono le nostre tavole. Ma non sono gli unici frutti che provengono da così lontano e che apprezziamo ugualmente.

Il Pyrus Pyrifolia, ovvero il pero cinese è un albero da frutto molto antico, cresce in luoghi con clima temperato e subtropicale. Arriva nel vecchio continente solo nel ‘900. Esteticamente il frutto, ovvero la pera Nashi, è un mix tra una pera e una mela, all’interno è molto succosa e granulosa, dal sapore dolcissimo, unico e fresco.

La pera asiatica, originaria del Giappone e della Cina, ha una consistenza diversa dalla pera che troviamo in Italia, ha più di acqua e meno calorica. Ha una buccia ruvida tendente al bruno e il colore della polpa è bianca. Cresce in un arbusto e possiamo raccoglierlo solo quando sarà maturo e pronto da gustare. Lo troviamo nel periodo autunnale, ma anche in pieno inverno, fino a dicembre.

Nel frutto, che pesa circa 250 gr, troviamo un’infinità di nutrimenti, utili al nostro organismo. Infatti, contiene vitamine del groppo C ed E, fibre e molti minerali come potassio, magnesio, fosforo, ferro, calcio, zinco e rame.

Grazie a queste sostanze potrebbe essere adatto a contrastare la stanchezza e a proteggere le ossa. Può essere un perfetto snack spezza fame nutriente e poco calorico, visto che contiene circa 43 kcal per 100 grammi di pera.

La pera asiatica in cucina

Così dolce e succoso questo frutto asiatico ricco di minerali è perfetto per dessert e insalate e possiamo usarlo per molte ricette. Potrebbe rappresentare l’ingrediente segreto per donare ai nostri piatti un tocco di originalità e dolcezza.

Ideale per fare ottime marmellate dalla consistenza cremosa e da arricchire con spezie come la cannella o lo zenzero. Nei dolci è l’elemento giusto da accoppiare al cioccolato fondente, ad esempio realizzando una crostata con pere asiatiche a pezzi e crema o una mousse.

Ma la pera non solo è adatta nei dessert, ma anche per realizzare piatti salati. Si abbina perfettamente alle noci ed agli spinaci, prepariamo tutto a crudo e poi aggiungiamo dei cubetti di pera per rinfrescare e rendere goloso una semplice ricetta. Possiamo anche accostare una cruditè di ricciola con fette sottili di pera oppure cucinarle in forno insieme al maiale.

