Quando ci occupiamo delle pulizie di casa stiamo investendo il nostro tempo e le nostre energie. Sarebbe quindi un vero spreco buttare alle ortiche il nostro lavoro ottenendo un risultato che non ci soddisfa. Lo notiamo nella pulizia dei vetri, del forno o anche quando facciamo il bucato. Eppure, ci sono dei piccoli stratagemmi che col minimo sforzo possono aiutarci a ottenere ciò che vogliamo. Non solo, ma spesso possiamo anche risparmiare e fare bene all’ambiente optando per metodi naturali. Probabilmente, ad esempio, non abbiamo mai pensato di utilizzare della farina per far brillare le fughe dei pavimenti, eppure potremmo. Basta utilizzare una farina specifica e seguire pochi semplici passaggi.

Allo stesso modo, esiste un ingrediente che ci aiuta ad ottenere un bucato pulito e profumato, anche con l’asciugatrice.

Come ottenere un bucato fresco e profumato come in lavanderia seguendo 3 passaggi semplici e naturali

Quando si tratta di asciugare i panni in fretta, l’asciugatrice è una manna dal cielo. Per questo sempre più famiglie decidono di affrontare questo acquisto. Eppure, anche se inseriamo dei panni freschi e profumati, spesso quel profumo si perde durante l’asciugatura. Questo potrebbe essere dovuto ai pochi ricambi d’aria all’interno dell’elettrodomestico oppure dalla presenza di detersivo ancora presente sui panni.

Questo potrebbe addirittura comportare un cattivo odore, come se il bucato non l’avessimo affatto pulito. Ecco perché è importante innanzitutto utilizzare questo elettrodomestico in modo corretto. Assicuriamoci che la lavatrice elimini completamente il detersivo con un secondo risciacquo.

È anche importante attivare la centrifuga, perché questo ci eliminerà la maggior parte dell’acqua. Di conseguenza il cestello sarà meno umido e potremmo anche risparmiare tempo e soldi durante l’asciugatura.

Infine, ricordiamoci le normali pratiche per l’utilizzo di questo elettrodomestico. Inseriamo solo indumenti che possono entrare nell’asciugatrice e non tessuti che si rovinano. Per sapere a quale delle due categorie appartiene la nostra maglietta preferita, basta controllare l’etichetta. Ad esempio, non possiamo mettere in asciugatrice pelle, similpelle, scamosciato, lattice, nylon, seta e lana.

Ricordiamo anche di pulire la lavatrice per evitare la comparsa di batteri e cattivi odori. Anche qui infatti, come nella lavatrice, si accumulano sporco e umidità.

Ecco spiegato, dunque, come ottenere un bucato fresco e profumato in poche semplici mosse.

