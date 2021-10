Mantenere il pavimento di casa lucido, pulito e senza macchie è il sogno di tutti.

Ovviamente, l’abitazione rappresenta il nido in cui ci sentiamo al sicuro. Un luogo in cui si vive quotidianamente e che, inevitabilmente si sporca.

La pulizia dei pavimenti, poi, non solo è d’obbligo per una questione di ordine e pulizia, ma soprattutto si rende necessaria per la salvaguardia della salute di tutti i componenti della famiglia.

Germi, sporco e batteri, infatti, molto spesso trasportati dalle nostre scarpe, popolano i pavimenti di casa. Dunque, ogni 2 massimo 3 giorni, le superfici andranno rinfrescate e igienizzate con i giusti metodi.

Consigli utili per le pulizie domestiche

In commercio, il ventaglio di opzioni a disposizione per le pulizie domestiche è molto variegato. Ad ogni piccolo problema da risolvere corrisponde un prodotto specifico.

Tuttavia, si può anche risparmiare sulla spesa dei detersivi. In che modo? Basta conoscere le proprietà pulenti di alcuni prodotti per poterli tranquillamente utilizzare in altre faccende domestiche.

Ad esempio, si può utilizzare quest’ingrediente che abbiamo già in casa per pulire i pavimenti e renderli lucidissimi.

Non tutti sanno, poi, che per pavimenti, bucato e vetri sempre puliti, splendenti e profumati addirittura potrebbe bastare un solo ingrediente naturale ed economico.

In un altro articolo precedente, avevamo parlato di come poter finalmente risolvere l’eterno dilemma di chi vuole pavimenti splendenti, profumati e senza aloni in poco tempo.

Pavimenti sempre puliti bene e senza aloni in soli 5 minuti con questi 5 trucchetti efficaci

Possiamo facilitare le nostre faccende domestiche con qualche piccolo consiglio pratico degli esperti.

Per avere tutti i tipi di pavimenti sempre puliti bene e senza aloni in soli 5 minuti con questi 5 trucchetti efficaci, basta sapere che:

a) per i pavimenti in ceramica o in gres porcellanato meglio evitare i detergenti che contengono una base oleosa. Una volta asciugato, il pavimento risulterà opaco. Un trucchetto utile per evitare gli aloni, invece, è quello di concludere il lavaggio con uno straccio bagnato da una miscela di acqua calda mischiata a un bicchiere di aceto bianco. Gli aloni spariranno e il pavimento profumerà anche di fresco.

b) Il pavimento in cotto è, generalmente, poroso per cui sarebbe più opportuno lavarlo con acqua calda mischiata a un bicchiere di aceto bianco e un cucchiaio di comune detersivo per le stoviglie. Questo trucchetto dovrebbe sgrassare senza rovinare le mattonelle in cotto e soprattutto garantire un risultato senza aloni.

c) Attenzione al parquet. Ovviamente, l’intento è sempre quello di pulire alla perfezione, ma senza mai danneggiare i materiali. Dunque, per pavimenti particolarmente delicati è meglio andare cauti. Bisogna ricercare prodotti specifici e adatti a questo tipo di pavimento. Di norma, per rendere lucidi i pavimenti in parquet o laminato, possiamo affidarci alla cera d’api, oppure a qualche goccia di olio d’oliva passata con un panno in microfibra.

d) Chi ha il pavimento in marmo sa bene che il rischio di renderlo opaco è dietro l’angolo. Dunque, si può ovviare alla problematica lavando la superficie con qualche scaglia di sapone di Marsiglia sciolta in acqua calda.

e) Infine, per profumare i pavimenti in modo naturale, aggiungere qualche goccia di olio essenziale nell’acqua produrrà degli effetti molto piacevoli.