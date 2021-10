Negli ultimi due anni c’è stata una rapida diffusione dei social network, fonte di ispirazione per moltissime persone. Sui social si trovano ricette, lezioni di lingua, ispirazioni di moda e segreti per la routine di bellezza.

In moltissimi seguono i tutorial di Instagram di trucco, parrucco e di moda. Non sempre tutto ciò che appare sui social network, però, è sicuro e ha un fondamento scientifico: dobbiamo fare molta attenzione alle bufale. Oggi, infatti, spieghiamo perché bisogna fare attenzione a questa tecnica diffusissima sui social per rendere i capelli più belli e sani, perché si tratta di una bufala.

Sempre cercare le fonti e fare attenzione ai consigli

Su Instagram e Tik Tok sono molto diffusi i video che mostrano come prendersi cura dei capelli e della pelle, come effettuare acconciature e trucchi semplici e raffinati. In molti casi vengono diffusi consigli utili ed efficaci ma non sempre è così.

Da qualche settimana è diventato virale un metodo che secondo chi lo diffonde serve per pulire i capelli dalle sostanze chimiche nocive che tendono ad accumularsi.

I video mostrano dei parrucchieri strofinare delle forbici o delle lame sulla lunghezza dei capelli per rimuovere una patina bianca. Secondo questi la patina sarebbe costituita dai siliconi contenuti in alcuni prodotti cosmetici. Ora, però, vediamo perché si tratta di un metodo pericolosissimo che non dovremo mai copiare se teniamo alla bellezza dei nostri capelli.

Attenzione a questa tecnica diffusissima sui social per rendere i capelli più belli e sani perché si tratta di una bufala

Come gli osservatori più accorti avranno capito, la patina bianca rimossa dalla lama non è composta dai siliconi, ma si tratta della stessa cheratina di cui i capelli sono fatti. Se strofiniamo una lama finiremo con l’indebolire i capelli, renderli più sottili e probabilmente spezzarli. Si tratta di un metodo da evitare assolutamente, se non vogliamo danneggiare seriamente e irreparabilmente i nostri capelli.

Se vogliamo liberare i capelli dai prodotti chimici, possiamo invece smettere di usare prodotti contenenti siliconi e petrolati e sostituirli con maschere e impacchi naturali. Possiamo usare degli shampoo delicati e con ingredienti di origine naturale. Potremmo, poi, anche smettere di usare piastre e phon per avere un effetto ancora più visibile.

