Per molti non conta ma per impastare dei buonissimi gnocchi bisogna prestare attenzione a questo ingrediente

Gli gnocchi sono uno dei piatti forti della gastronomia italiana, che possono essere preparati davvero in pochissimo tempo. Insieme alla gustosissima pasta al forno, questo è uno dei piatti più preparati nei fine settimana come pranzo domenicale o cena. Ma non sempre seguendo la ricetta giusta si riesce ad ottenere il risultato sperato.

Infatti, per eseguire ed impastare degli gnocchi a regola d’arte, bisogna prestare attenzione ad un determinato ingrediente che conta più di ogni altra cosa. Infatti è proprio grazie a questo ingrediente che gli gnocchi non saranno molli, ma callosi al punto giusto e soprattutto saporiti.

Nessuno ci pensa ma grazie a questi segreti si potrà preparare un gustosissimo piatto da leccarsi i baffi

Ci sono delle piccole attenzioni che bisogna avere quando si vuole preparare un delizioso piatto di gnocchi. La prima fra tutte è la scelta delle patate. Esistono vari tipi di patate: pasta rossa, pasta bianca, vecchie, novelle, violette, americane e così via.

Per la preparazione dell’impasto degli gnocchi è importante scegliere la giusta varietà che potrà garantire la perfetta consistenza. Infatti ci sono delle patate che hanno più amido, o trattengono più acqua, o hanno diverso sapore e così via. Ogni ricetta dovrebbe prediligere un determinato tipo di patate per avere un’ottima riuscita.

Ecco perché in questa preparazione è importante che le patate debbano essere a pasta bianca. Questa tipologia è l’ideale perché ricca di amido, non trattiene acqua e non è tra quelle novelle. Questi tre elementi, quindi, sono fondamentali per poter ottenere la buona riuscita di questo spettacolare piatto amato da tutti.

Se si utilizzano altri tipi di patate, bisogna sapere che ad esempio quelle novelle trattengono molta acqua. Quest’ultima verrà rilasciata durante la lavorazione dell’impasto e per questo si potrebbero ottenere gnocchi troppo duri o troppo molli.

Per molti non conta ma per impastare dei buonissimi gnocchi bisogna prestare attenzione a questo ingrediente

Dopo aver capito l’importanza della scelta del tipo di patate, si potrà passare al resto. Infatti, anche il procedimento ha un suo peso, come ad esempio per queste deliziose graffe che si sciolgono in bocca grazie a questa preparazione che in pochi fanno.

Dopo averle lavate per eliminare il terreno, possono essere cotte in acqua bollente con tutta la buccia. Per capire se le patate sono cotte, basterà infilzarle con la forchetta e se non ci sarà resistenza, all’interno sarà cotta e potranno essere scolate e lasciate a intiepidire.

Successivamente le patate potranno essere schiacciate con tutta la buccia nello schiacciapatate, eliminando la buccia che rimarrà nell’attrezzo da cucina. La purea di patate ottenuta dovrà essere lavorata immediatamente con la farina, per permettere a questi due ingredienti di mescolarsi senza intoppi.

Ma non bisogna esagerare nell’impastare perché questo passaggio potrebbe favorire il rilascio d’acqua.

