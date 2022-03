Pulire i pavimenti di casa alla perfezione, in breve tempo e senza fatica, è un sogno comune. Polvere, capelli, residui di cibo e sporco di ogni tipo popolano quotidianamente le superfici delle nostre abitazioni. Germi e batteri gironzolano indisturbati anche sui pavimenti più puliti.

Dunque, lavarli in modo adeguato e con una certa costanza sarà indispensabile. Un’azione che rende le stanze più ospitali, pulite ed accoglienti in quattro e quattr’otto. Inoltre, ridurrà la proliferazione di “ospiti” indesiderati e potenzialmente pericolosi, come acari, germi e batteri vari.

Ovviamente, prima di capire come avere pavimenti finalmente brillanti, lucidi e senza aloni in 5 minuti, è doveroso sottolineare che non esiste una regola generale che possa essere valida per tutti i tipi di pavimenti.

La diversificazione dei materiali ci obbliga a tener conto di una serie di fattori, prima di procedere al lavaggio.

In alcuni casi, però, piccoli escamotage casalinghi possono essere utilizzati per tutte le tipologie di pavimento. Ad esempio, ecco come pulire e profumare i pavimenti con un prodotto che sicuramente abbiamo già in casa. Un trucchetto furbo che ci farà risparmiare sulla spesa dei detersivi.

Oltre ai prodotti da utilizzare, un altro dilemma legato ai pavimenti riguarda l’uso del mocio o dello straccio. Due strumenti utili, ma ecco svelato quale dei due è più funzionale.

A questo punto, possiamo sfruttare alcune astuzie degli esperti per avere pavimenti finalmente brillanti, lucidi e senza aloni con questi trucchetti facilissimi per pulire velocemente anche quelli più sporchi e opachi

Partiamo dai pavimenti in ceramica e grès porcellanato, materiali molto gettonati.

Si consiglia, almeno ogni tanto, di accantonare i detergenti e di lavare le superfici sono con acqua tiepida e mezza tazza di aceto bianco.

Per avere pavimenti più lucidi, invece, si consiglia il percarbonato di sodio. Un ingrediente reperibile facilmente, anche in erboristeria. 2 cucchiaini aggiunti in 1 litro d’acqua faranno brillare ogni mattonella.

Per il pavimento in cotto, invece, si consiglia un mix di acqua, aceto bianco e un filo di detersivo per i piatti. Sarebbero da evitare, invece, i prodotti troppo schiumosi. Inoltre, bisognerà ricordarsi di asciugare le superfici con un panno in microfibra pulito. Inoltre, per rendere il cotto ancora più brillante, un filo do olio lino luciderà ogni mattonella.

Per quanto riguarda il parquet, si consiglia di utilizzare sempre prodotti specifici per quel particolare pavimento. Per una pulizia veloce, però, anche acqua tiepida e qualche goccia di olio essenziale potrebbero regalare un effetto davvero soddisfacente e super profumato. Si consiglia di lavare il pavimento con uno straccio ben strizzato.

Per rendere il parquet più lucido, passare un po’ d’olio d’oliva con un panno in microfibra sembra un buon metodo.

Infine, per pulire i pavimenti in marmo ingialliti e opachi, la formula vincente sembra essere acqua calda, bicarbonato di sodio e sapone di Marsiglia.

