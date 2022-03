Il risotto alla milanese è uno dei grandi piatti simbolo del nostro Paese e ha origini piuttosto antiche. Purtroppo, però, non a tutti è gradito il suo sapore oppure semplicemente abbiamo voglia di cambiare. Ecco perché potremmo fare una piccola aggiunta al nostro risotto che potrebbe renderlo più appetibile anche a chi non è esattamente un suo grande fan.

Ingredienti

160 g di riso;

1/2 cipolla;

½ bicchiere di vino bianco;

200 g di salsiccia;

30 g di formaggio grattugiato;

1 bustina di zafferano;

30 g di burro;

1 litro di brodo di carne;

olio;

sale;

pepe.

Stasera il risotto con zafferano potrà conquistare anche i non appassionati con l’aggiunta di questa carne deliziosa

Cominciamo come al solito, tagliando la cipolla a piccoli pezzi. Poi, versiamo un filo d’olio in padella e aggiungiamo la cipolla a fiamma dolce. Mettiamo anche a bollire il brodo in un pentolino, così da averlo sempre caldo e lo zafferano in una tazzina d’acqua.

Quando la cipolla sarà diventata trasparente, aggiungiamo il riso. Facciamolo saltare su una fiamma leggermente più vivace. Quando anche il riso comincerà a diventare traslucido, aggiungiamo il vino bianco e facciamolo evaporare.

Dopodiché, aggiungiamo dei piccoli pezzi di salsiccia. Possiamo tagliarla a fette molto spesse con il coltello. In alternativa, possiamo rimuovere il budello e sbriciolarla con le mani.

Mettendola a crudo assieme al riso, cuocerà dentro il brodo. Se invece vogliamo avere il caratteristico sapore della salsiccia con i grassi leggermente caramellati, allora dovremo metterla a pezzi in un’altra padella. Quando la cottura è quasi ultimata possiamo trasferirli nel riso negli ultimi 10 minuti.

Intanto, quando il vino bianco è evaporato, cominciamo a versare dentro il tegame 3 cucchiai di brodo caldo. Lasciamo che il riso assorba i liquidi e assaggiamo.

Se non è ancora pronto, aggiungiamo un altro mestolo di brodo e continuiamo così finché non saremo soddisfatti della cottura. Ogni tipo di riso, infatti, potrebbe avere dei tempi diversi e per ogni piatto c’è quello più adatto. Ricordiamoci anche di assaggiare per controllare se manca di sale e nel caso aggiungerne. Infatti, il brodo potrebbe già essere abbastanza salato, così come la salsiccia.

L’ultimo tocco

Una volta che il riso è pronto, possiamo cominciare la mantecatura e inserire lo zafferano. Versiamo prima quest’ultimo, facendo in modo che si distribuisca uniformemente a tutto il piatto. Aggiungiamo, poi, il burro, facendolo sciogliere. Concludiamo con il formaggio e, e se lo desideriamo, con una grattata di pepe.

Serviamo ben caldo e distribuiamo il riso con dei colpetti sul fondo del piatto. Fatto in questo modo, il risotto con zafferano potrà conquistare davvero tutti.