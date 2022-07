Una pulizia minuziosa dei pavimenti di casa è importante per mantenere gli ambienti più salubri e scongiurare la proliferazione di germi e batteri. Inoltre, rinfrescare i pavimenti è anche un ottimo metodo per contrastare il gran caldo di stagione. Senza contare che entrare in una stanza con un pavimento lucido, senza aloni e profumatissimo rende la permanenza in casa decisamente più piacevole per tutti. Insomma, senza dubbio lo stato della pavimentazione potrebbe condizionare il benessere di tutta la famiglia. Dunque, è opportuno non trascurare la sua manutenzione e pulizia. Ovviamente, in base al materiale, si deciderà anche il metodo di pulizia più idoneo. Ad esempio, per lavare e lucidare le superfici in marmo bisognerà agire con cura e delicatezza.

In commercio, sono tanti i prodotti che promettono pavimenti brillanti e senza aloni in pochi minuti. Le nonne, poi, insegnano che è possibile avvalersi anche di rimedi naturali piuttosto efficaci. Tra i prodotti più gettonati per le pulizie domestiche troviamo il bicarbonato di sodio. Un ingrediente usato per sgrassare, lucidare e addirittura igienizzare frutta e verdura. Insomma, un ottimo aiutante in casa. Il bicarbonato servirà anche per la pulizia accurata dei pavimenti? Ebbene, questo ingrediente sembrerebbe fondamentale nella realizzazione di un detergente economico e naturale che garantisce una pulizia formidabile di tutti i pavimenti.

Dunque, ecco come ottenere pavimenti brillanti e senza aloni con questo detergente naturale al 100%

La ricetta è antica e si avvale di un mix di prodotti che non solo promettono di pulire e lucidare i pavimenti ma anche di lasciare una fragranza fresca e profumata in tutta la stanza.

Per realizzare il detergente della nonna bisognerà versare in un contenitore un bicchiere di sapone di Marsiglia liquido, 3 cucchiai di bicarbonato, mezzo bicchiere d’acqua e 30 gocce di olio essenziale (possibilmente alla lavanda o all’eucalipto). Mescolare e versarne un misurino in un secchio riempito a metà con dell’acqua tiepida. Basterà una sola passata per far risplendere nuovamente le superfici e profumare tutta la stanza. I risultati saranno visibili con una sola passata e il pavimento risulterà pulito e lucido. Questo detergente fai da te si può utilizzare su tutte le superfici senza problemi. La sua formula naturale non rovina i materiali.

Consigli utili

Per un risultato ottimale si consiglia di strizzare bene lo straccio prima di passarlo sul pavimento. Un mocio o uno straccio troppo bagnato potrebbe aumentare il rischio di aloni. Poi, per lucidare le superfici usare un panno pulito per asciugare l’acqua più velocemente.

