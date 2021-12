Quando abbiamo tanti invitati a pranzo o a cena, una delle ricette che più ci aiuta ad accontentare tutti è quella delle patatine fritte. Piacciono davvero a tutti, perché sono sfiziose, stuzzicano l’appetito e perché una tira l’altra.

Non si può certamente dire che siano proprio un piatto sano. È anche vero, però, che se volessimo renderle più salutari di quelle che si acquistano normalmente in giro, dovremmo prepararle a casa.

Solo preparandole direttamente con le nostre mani potremmo avere la certezza della qualità dell’olio utilizzato e del procedimento. Se il nostro timore, poi, fosse quello di non riuscire a riprodurre a casa la stessa croccantezza di quelle acquistate nei negozi, dovremmo ricrederci. Vediamo insieme, quindi, i segreti per preparare delle patatine croccanti e perfette come quelle dei fast food.

Saranno così buone che difficilmente riusciremo a fermarci.

Patatine fritte fatte in casa più croccanti di quelle acquistate con questi 4 trucchetti dei cuochi più esperti

Molte persone, quando preparano le patatine fritte in casa, sono abituate ad utilizzare quelle surgelate.

La gente, infatti, utilizza questo metodo come scorciatoia. Le giustificazioni più ricorrenti sono il non aver abbastanza tempo a disposizione e la paura di non ottenere una croccantezza giusta. Oltre a queste, c’è anche il timore di diffondere l’odore di fritto in tutta la casa.

In realtà, basterebbe conoscere i trucchetti giusti per cucinare in poco tempo delle patatine fritte croccantissime e più buone di quelle comprate.

Ecco i 4 segreti dei migliori cuochi

Prima di iniziare a cucinare è importante munirsi di un termometro, che servirà in seguito per misurare la temperatura dell’olio.

Senza gli ingredienti giusti non si va da nessuna parte. Ecco perché la prima regola è di acquistare solo patate a pasta gialla o con la buccia rossa, che contengono meno amido rispetto ad altre varietà. Evitiamo le patate novelle.

La seconda regola riguarda il lavaggio delle patate. Dopo averle sbucciate e tagliate in bastoncini, dovremo lavarle sotto l’acqua molto fredda, finché quest’ultima sarà diventata completamente limpida. A questo punto, dovremo scolarle, metterle in un panno e tamponarle molto bene.

Attenzione alla cottura

Ora friggeremo le nostre patate immergendole nell’olio a 180°. In questo frangente non dovremo assolutamente utilizzare coperchi per coprire la pentola, perché altrimenti creeremo dell’umidità che andrà ad ammorbidire le nostre patate.

Inoltre, è importante scolare le patate quando saranno dorate, e non scure o bruciate.

L’ultima regola, inoltre, è quella di salare le patatine solo poco prima di metterle in tavola. Solo così otterremo patatine fritte fatte in casa più croccanti di quelle acquistate con questi 4 trucchetti dei cuochi più esperti.

In più, ricordiamo che le patate sono anche un ottimo contorno nella versione al forno. Infatti, sarà difficile resistere a questo contorno di patate al forno speziate da servire anche come aperitivo.