A Natale tutti possono trasgredire leggermente sulla dieta ma ci sono delle alternative gustosissime per evitare rinunce. Chi, infatti, soffre di colesterolo sa che dovrebbe attenersi a precise regole e non sgarrare troppo a tavola. In questo articolo consiglieremo una ricetta semplice e veloce da utilizzare come antipasto. Utilizzeremo il salmone che grazie all’alto contenuto di omega 3 è considerato fra i pesci più indicati per chi abbia i valori di colesterolo alle stelle. Inoltre fra gli ingredienti abbiamo i finocchi, ortaggi ricchi di steroli che limitano l’assorbimento del colesterolo “cattivo” a livello intestinale. Infine l’arancia ha un contenuto di vitamina C elevato dalla grande efficacia antiossidante. Andiamo a vedere come preparare questo sfizioso antipasto anti-colesterolo.

Altro che tartine e tristi insalate, è questa la ricetta dell’antipasto natalizio che combatterebbe il colesterolo alto

L’abbinamento di salmone, finocchi ed arance è uno di quegli accostamenti che in cucina funzionano bene, in qualunque modo preparati. Con questi tre ingredienti possiamo preparare un antipasto freddo ed un piatto al forno. Vediamo i dettagli.

Preparazione al forno

Ingredienti per 4 persone:

4 arance tagliate a cubetti;

4 filetti di salmone da 15 grammi tagliati a cubetti;

2 finocchi tagliati a fette;

erba cipollina;

sale, olio Evo e aceto;

Procedimento:

In una pirofila spennellata di olio Evo adagiamo in ordine le fette di finocchio. Prendiamo gli stecchini da spiedo e infiliamo alternati i cubetti di salmone e quelli d’arancia. Poi, in una terrina, prepariamo una miscela di olio Evo, un cucchiaio di aceto o limone e il sale. Versiamo il condimento ed inforniamo per 20 minuti a 180 gradi. Serviamo gli spiedini ancora caldi.

Preparazione fredda

Prepariamo in un’insalatiera i medesimi ingredienti, condiamo e portiamo in tavola.

Per la ricetta completa: “Per fare il pieno di vitamina C e omega 3 non perdiamoci questa semplicissima ricetta”

Una raffinata alternativa

Un’alternativa di questa ricetta è il filetto di salmone con salsa al mandarino. Prepariamo in una pirofila i tranci di salmone e condiamo con un filo d’olio, sale e pepe rosa. Inforniamo e cuociamo per 15 minuti. Prepariamo una miscela con olio, succo di mezzo limone e il succo di 4 mandarini. Una volta sfornato il salmone, versiamo la salsa di mandarini.

Altro che tartine e tristi insalate, è questa la ricetta dell’antipasto natalizio che combatterebbe il colesterolo alto che farà leccare i baffi a tutta la famiglia. A Natale con questa ricetta potremmo dire addio a rinunce e divieti.