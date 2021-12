Le patate fanno bene alla salute sotto diversi punti di vista. Sono innanzitutto ricche di vitamine C, A, e K, e di sali minerali importanti, come calcio, magnesio, potassio e fosforo.

Per non parlare degli effetti sul colesterolo. Come riporta Humanitas Research Hospital, infatti, le patate aiuterebbero a controllare l’assorbimento di colesterolo e di zuccheri. Un po’ come accade con questo cereale sfizioso e croccante che aiuterebbe a ridurre il colesterolo cattivo e che costa pochissimo, ma non è tutto.

Le patate, infatti, aiuterebbero, in generale, tutto il buon funzionamento dell’organismo e dell’intestino. Ecco perché è sempre una buona idea portare in tavola un buon piatto di patate, indipendentemente da come vengano preparate.

Una ricetta sfiziosissima che farà impazzire chiunque

Se, però, siamo amanti della buona cucina e del buon cibo, dovremmo assolutamente provare questa ricetta. Preparare queste fantastiche patate speziate è davvero molto semplice. Alla fine otterremo delle patate al forno buone come quelle del ristorante, sane e molto saporite, davvero da leccarsi i baffi. Iniziamo subito.

Difficile resistere a questo sfizioso contorno di patate al forno speziate da servire anche come aperitivo

Per questa ricetta utilizzeremo indicativamente 500 gr di patate.

Iniziamo, quindi, a mondare e sbucciare le patate. A parte mettiamo sul fuoco una pentola colma d’acqua e lasciare che arrivi ad ebollizione.

Quando l’acqua bolle, immergiamovi le patate, che avremo lasciato intere, e facciamo cuocere il tutto per circa 10 minuti. Trascorsi questo tempo, scoliamo le patate, immergiamole in acqua fredda per qualche secondo, quindi estraiamole e tagliamole in spicchi piuttosto spessi.

Prepariamo le spezie

In una pirofila versiamo 1 cucchiaio di paprika dolce e 1 cucchiaino di cumino. Mescoliamo le spezie, quindi bagniamole con olio e continuiamo a mischiare il tutto. Alla fine dovremo ottenere un composto omogeneo, un fantastico olio speziato e molto saporito.

A questo punto, versiamo l’olio con le spezie sulle patate in spicchi. Mischiamo, quindi, il tutto, aiutandoci con una paletta o, per praticità, anche con le mani. Facciamo in modo che l’olio arrivi su tutta la superficie delle patate. Alla fine aggiungiamo anche dell’origano per dare ancora più sapore, e continuiamo a mescolare.

Ultimo passaggio per completare la ricetta

Il vero segreto per far dorare le patate e ottenere quella crosticina dorata che le rende croccanti è farle cuocere su un unico strato. Prendiamo, quindi, una teglia, ricopriamola con della carta forno, quindi bagniamola con un filo d’olio. Ungiamo accuratamente tutta la teglia.

A questo punto stendiamo sulla teglia da forno le patate condite e inforniamo a 180° per 30 minuti. Controlliamo la cottura e, quando noteremo la crosticina dorata, la nostra ricetta sarà ufficialmente pronta.

Queste patate sono così buone che le mangeremo sia come contorno di secondi piatti, sia da sole, semplicemente come aperitivo sfizioso. Insomma, è difficile resistere a questo sfizioso contorno di patate al forno speziate da servire anche come aperitivo.