Quante volte al supermercato abbiamo trovato davanti ai nostri occhi le mega ed invitanti confezioni di chips, gustose e friabili tanto da non riuscire a resistere alla tentazione di infilarle nel carrello della spesa? Ebbene, chi come noi ha avuto questo piccolo problema esistenziale, perennemente indecisi tra addentarle e riporle nuovamente sullo scaffale, allora dovrebbe provare questa semplice ma succulenta soluzione. Una ricetta fatta in casa che vi farà letteralmente divorare le patatine con il cuor più leggero, in quanto senza l’aggiunta di conservanti e sostanze di altro genere. Certo, stiamo parlando sempre di frittura e qualche nutrizionista storcerà il naso ma ogni tanto anche coloro che seguono diete continue possono permettersi un piccolo “sgarro”. Ecco la semplicissima ricetta.

Ingredienti per 4 persone

Solo tre ingredienti per rendere la vostra cena sfiziosa: 4 patate, olio e sale. Consigliate le patate novelle, poiché vengono generalmente raccolte ancora acerbe e per questo il risultato sarà friabile. In ogni caso, potete optare per la varietà che preferite. Per quanto riguarda l’olio, il più indicato per friggere le vostre chips è quello di arachidi.

Patatine come quelle confezionate ma più genuine grazie alla ricetta fatta in casa. Preparazione

Pensate che l’unico passaggio più lungo e complicato è quello del taglio delle patate. Lavatele bene e senza togliere la buccia affettatele più finemente possibile. In una ciotola versate dell’acqua fredda e mettete in ammollo le patate per circa 15 minuti. In questo modo si eliminerà una discreta quantità di amido. Una volta terminato il tempo d’attesa, scolate le patate ed asciugatele con uno strofinaccio di cotone pulito oppure con la carta assorbente. Prendete una padella e versate abbondantemente l’olio di arachidi. Aspettate che l’olio diventi caldo e inserite le patate un po’ alla volta. Poi scolate e disponetele all’interno di un piatto ricoperto da carta assorbente oppure da un sacchetto di carta del pane. La carta eliminerà l’olio in eccesso. Infine, prima di servire, salate ed il gioco è fatto.

