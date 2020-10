Chi non ha bisogno di un po’ di energia durante le giornate frenetiche di questa società sempre in movimento? Molto spesso, cerchiamo conforto in quelle che commercialmente vengono chiamate “barrette energetiche” che spesso non sono altro che un agglomerato di zucchero e conservanti. E dunque, perché non provare una creazione fai da te, buona da sgranocchiare e decisamente più economica? In circolazione ci sono ricette anche più dietetiche che magari vi proporremo prossimamente ma ora, ecco tutto quello che vi occorre per 10 porzioni di barrette energetiche ai cereali pronte in pochi minuti.

Ingredienti

100 g di burro;

90 g zucchero di canna;

100 g di miele;

250 g di fiocchi di avena;

frutta secca a piacere.

Una dose di sana vitalità con le barrette energetiche ai cereali pronte in pochi minuti. Preparazione

Prendete una pentola e fate sciogliere a fuoco lento lo zucchero, il miele ed il burro. Una volta sciolti, aggiungete la frutta secca e pian piano anche i fiocchi d’avena. Mescolate bene il composto. Successivamente, prendete una teglia e ricoprite con un foglio di carta da forno. Versate l’impasto delle vostre barrette e con un cucchiaio schiacciate e livellate, formando una lastra rettangolare. Infornate e fate cuocere per circa 20 minuti a 140°. Quando il vostro gustoso rettangolo di cereali sarà dorato, spegnete e lasciate raffreddare. Dopo, tagliate la lastra in 10 porzioni. Ed ecco che le vostre barrette energetiche saranno pronte per diventare il vostro snack preferito. Le barrette potranno essere conservate in un contenitore ermetico e potrete portarle con voi dovunque, chiuse in una bustina per alimenti. Si manterranno intatte per circa 10 giorni.

